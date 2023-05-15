更多歡樂。更多激情。更放鬆。智慧燈光提升您的每個片刻、每個情緒，以及在家中度過的每段美好回憶。
智慧型燈光，更聰明的控制
Philips Hue 不僅是智慧型燈泡，還是智慧型照明系統。智慧型照明、Hue Bridge 和智慧型控制器將永遠改變您體驗照明的方式。
Hue 燈光
這些智慧型節能 LED 燈有多種形狀、尺寸和型號可供選擇，以符合您的空間大小。
Hue Bridge
Hue Bridge 是 Philips Hue 系統的中心，也是智慧型中樞，能將您的裝置連接到您的智慧型照明。您最多可將 50 盞 Philips Hue 燈和配件加入一個 Hue Bridge。
Hue 應用程式
使用 Philips Hue 應用程式，方便迅速地控制智慧型照明。
認識 Philips Hue 產品系列
Philips Hue 提供廣泛的智慧型燈泡、燈具、照明設備和配件系列。無論是要用於客廳、廚房、臥室或後院，Philips Hue 都會是完美的首選照明。
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。