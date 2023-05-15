當生活結合 Philips Hue

更多歡樂。更多激情。更放鬆。智慧燈光提升您的每個片刻、每個情緒，以及在家中度過的每段美好回憶。 

探索 Philips Hue

完成註冊，享受 Philips Hue 獨家提供的優惠、新聞、秘訣和技巧！

註冊

您正在尋找哪些 Philips Hue 智慧型照明？

啟動器套件
燈泡
燈條
燈具
配件
檢視所有產品

智慧型燈光，更聰明的控制

Philips Hue 不僅是智慧型燈泡，還是智慧型照明系統。智慧型照明、Hue Bridge 和智慧型控制器將永遠改變您體驗照明的方式。

Philips Hue 燈泡

Hue 燈光

這些智慧型節能 LED 燈有多種形狀、尺寸和型號可供選擇，以符合您的空間大小。

Philips Hue Bridge

Hue Bridge

Hue Bridge 是 Philips Hue 系統的中心，也是智慧型中樞，能將您的裝置連接到您的智慧型照明。您最多可將 50 盞 Philips Hue 燈和配件加入一個 Hue Bridge。

Hue 應用程式

Hue 應用程式

使用 Philips Hue 應用程式，方便迅速地控制智慧型照明。

以 4 個步驟即可開始使用
Hue 產品系列

認識 Philips Hue 產品系列

Philips Hue 提供廣泛的智慧型燈泡、燈具、照明設備和配件系列。無論是要用於客廳、廚房、臥室或後院，Philips Hue 都會是完美的首選照明。

查看產品
就寢時間

個人智慧型照明

Philips Hue 改變您的日常生活，能夠在早晨溫柔地喚醒您、讓您充滿活力面對當日挑戰，並在回家時給您一個溫暖的問候。因為合宜的燈光能改變一切。

探索效益

最新消息

休閒娛樂

探索沉浸式照明！同步您的智慧型照明與電視、音樂和遊戲，享受與眾不同的娛樂照明體驗。

瞭解更多資訊

營造氛圍從沒那麼簡單過

用搭載藍牙的 Philips Hue 立即營造氛圍

盡情探索

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 