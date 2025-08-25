支援

使用 Philips Hue 需要什麼

如果您想知道“如何讓我的燈光對音樂做出反應？”或“如何設置燈光的安全系統？”，我們將為您詳細介紹實現它所需的一切。 

獲得便捷的智慧控制

獲得酷炫的燈光效果

取得戶外照明

建立安全系統

獲取睡眠和喚醒照明

將燈光與電視同步

同步燈光與音樂

將燈光同步到 PC

Philips Hue 便捷控制

獲得便捷的智慧控制

透過這種智慧照明設置，您將能夠自動化燈光、使用移動感應器和開關，並使用應用程式從任何地方控制燈光。

您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- 任何 Philips Hue 燈
- Hue App
- Hue MotionAware™
- Philips Hue 調光器開關 (選配)

我是否可以在沒有 Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro 的情況下完成此設定？

我們建議…

Hue 橋接器

Hue

Hue 橋接器
隨附橋接器
自動化您的燈光
調光開關 (最新型號)

Hue

調光開關 (最新型號)
無線安裝
以電池供電
輕鬆操作燈光場景
當做遙控器
Philips Hue 冷色燈光效果

獲得酷炫的燈光效果

讓您的房子看起來像 Instagram 貼文。 透過這種智慧照明設置，您將能夠設置場景、為燈光設置動畫並使用效果。

您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 白色與彩色氣氛燈光
- Hue App
- Philips Hue 調光器或 Tap dial switch (選購)

我是否能在不使用 Hue Bridge 條件下獲得很酷的燈光效果？

Philips Hue 戶外照明

取得戶外照明

讓自家院子、門廊或露台閃閃發光。 透過這種智慧照明設置，您將能夠在家外安裝智慧燈，無論是將它們連接到電源還是使用低電壓將它們放置在您空間的任何地方。

您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 戶外燈
- Hue App

我可以不使用 Bridge 來獲得戶外照明嗎？

我們建議…

PAR38 - E26 智慧型燈泡

Hue 全彩情境系列

PAR38 - E26 智慧型燈泡
1 x PAR38 燈泡
日光和彩色燈光
透過 Hue 橋接器智慧控制*
防水
Philips Hue 安全系統

建立保全系統

獲得全套家庭保全系統。 透過此設置，您將能夠使用智慧安全攝影機和感測器即時監控您的家。

您可以使用的配件
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 燈
- Hue 保全攝像頭
- Hue 保全接觸感應器
- Hue MotionAware™

如何建置 Philips Hue 保全設定？

我們建議…

Hue 橋接器

Hue

Hue 橋接器
隨附橋接器
自動化您的燈光
Philips Hue 睡眠與喚醒照明

獲取睡眠和喚醒照明

智慧照明提高生活品質。 透過這種智慧照明設定，您將能夠建立喚醒和睡眠自動化並使用自然燈光場景。

您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue White ambiance 或白色與彩色氛圍燈
- Hue App

我可以不使用 Bridge 來獲得睡眠和喚醒照明嗎？

我們建議…

Go 可攜式重點燈具

Hue 全彩情境系列

Go 可攜式重點燈具
整合式 LED 和電池
透過應用程式的藍牙控制
使用應用程式或語音控制*
新增 Hue 橋接器 以釋放更多功能
Philips Hue 將燈光同步到電視

將燈光與電視同步

我們知道您心裡會想,「我為什麼需要這個裝置？」我們跟您保證 — 您終會明白原因。 透過這種智慧照明設置，您將能夠將燈光與電視節目、電影或主機遊戲同步。 

您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 白色與彩色氣氛燈光
- Philips Hue Play HDMI sync box 或 Philips Hue Sync TV app*
- Hue App

*同步盒可與任何使用 HDMI 連接裝置的電視一起使用，例如機上盒、串流裝置或遊戲機。 Sync TV 應用程式可與 部份指定三星和 LG 電視相容。

我可以不使用 Bridge 將燈光同步到電視嗎？

我們建議…

A60 - E27 智慧型燈泡 - 800

Hue 全彩情境系列

A60 - E27 智慧型燈泡 - 800
透過 Hue 橋接器 智慧控制1600萬色
白色和彩色燈光
智慧控制
新增 Hue 橋接器 以釋放更多功能
Philips Hue 同步燈光與音樂

同步燈光與音樂

讓你的燈光隨著節拍移動。 透過這種智慧照明設置，您將能夠將燈光與音樂同步。

您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 白色與彩色氣氛燈光
- Philips Hue Play HDMI sync box (選配)*
- Hue App

*如果您有 Spotify 帳戶，您可以直接從 Philips Hue 應用程式同步音樂。 如果希望透過其他服務來同步處理音樂，請使用 Philips Hue Play HDMI sync box。 

我可以不使用 Bridge 將燈光與音樂同步嗎？

我們建議…

Go 可攜式重點燈具

Hue 全彩情境系列

Go 可攜式重點燈具
整合式 LED 和電池
透過應用程式的藍牙控制
使用應用程式或語音控制*
新增 Hue 橋接器 以釋放更多功能
Philips Hue 同步燈光到 PC

將燈光同步到 PC

遊戲玩家明白這一點。 透過這種智慧照明設置，您將能夠將燈光同步到電腦螢幕上的任何內容。

您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 白色與彩色氣氛燈光
- Philips Hue Sync 桌面應用程式
- Hue App

我可以不使用 Bridge 將燈光同步到我的電腦嗎？

我們建議…

搭配 PC 時的 Hue Play gradient lightstrip

燈條

搭配 PC 時的 Hue Play gradient lightstrip
適用於 32 吋到 34 吋顯示器
內附電源供應器和安裝座
融合白色和彩色燈光
需搭配 Hue Bridge

問題與解答

為什麼有些設定需要搭配 Philips Hue Bridge？

我該如何處理我的常規開關？

如果有人關掉電燈開關會發生什麼事？ 

我可以從藍牙開始，稍後再添加橋接器嗎？

如果設定整合了非智慧燈光，我該怎麼辦？ 

我是否必須始終使用應用程式來控制燈光？

智慧集線器和橋接器之間有什麼區別？

家中最好開始設定的位置是哪裡？

我是否必須具備「科技」知識才能應用智慧燈光？

如果使用實體調光開關而非燈光開關，我該怎麼辦？

運作方式

運作方式

深入了解 Philips Hue 的內部運作原理。

應用程式

應用程式

看看您可以使用我們屢獲殊榮的應用程式做什麼。

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 