如果您想知道“如何讓我的燈光對音樂做出反應？”或“如何設置燈光的安全系統？”，我們將為您詳細介紹實現它所需的一切。
使用 Philips Hue 需要什麼
我想要...
獲得便捷的智慧控制
透過這種智慧照明設置，您將能夠自動化燈光、使用移動感應器和開關，並使用應用程式從任何地方控制燈光。
您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- 任何 Philips Hue 燈
- Hue App
- Hue MotionAware™
- Philips Hue 調光器開關 (選配)
我是否可以在沒有 Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro 的情況下完成此設定？
我想要...
獲得酷炫的燈光效果
讓您的房子看起來像 Instagram 貼文。 透過這種智慧照明設置，您將能夠設置場景、為燈光設置動畫並使用效果。
您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 白色與彩色氣氛燈光
- Hue App
- Philips Hue 調光器或 Tap dial switch (選購)
我是否能在不使用 Hue Bridge 條件下獲得很酷的燈光效果？
我想要...
取得戶外照明
讓自家院子、門廊或露台閃閃發光。 透過這種智慧照明設置，您將能夠在家外安裝智慧燈，無論是將它們連接到電源還是使用低電壓將它們放置在您空間的任何地方。
您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 戶外燈
- Hue App
我可以不使用 Bridge 來獲得戶外照明嗎？
我想要...
建立保全系統
獲得全套家庭保全系統。 透過此設置，您將能夠使用智慧安全攝影機和感測器即時監控您的家。
您可以使用的配件
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 燈
- Hue 保全攝像頭
- Hue 保全接觸感應器
- Hue MotionAware™
如何建置 Philips Hue 保全設定？
我想要...
獲取睡眠和喚醒照明
智慧照明提高生活品質。 透過這種智慧照明設定，您將能夠建立喚醒和睡眠自動化並使用自然燈光場景。
您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue White ambiance 或白色與彩色氛圍燈
- Hue App
我可以不使用 Bridge 來獲得睡眠和喚醒照明嗎？
我想要...
將燈光與電視同步
我們知道您心裡會想,「我為什麼需要這個裝置？」我們跟您保證 — 您終會明白原因。 透過這種智慧照明設置，您將能夠將燈光與電視節目、電影或主機遊戲同步。
您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 白色與彩色氣氛燈光
- Philips Hue Play HDMI sync box 或 Philips Hue Sync TV app*
- Hue App
*同步盒可與任何使用 HDMI 連接裝置的電視一起使用，例如機上盒、串流裝置或遊戲機。 Sync TV 應用程式可與 部份指定三星和 LG 電視相容。
我可以不使用 Bridge 將燈光同步到電視嗎？
我想要...
同步燈光與音樂
讓你的燈光隨著節拍移動。 透過這種智慧照明設置，您將能夠將燈光與音樂同步。
您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 白色與彩色氣氛燈光
- Philips Hue Play HDMI sync box (選配)*
- Hue App
*如果您有 Spotify 帳戶，您可以直接從 Philips Hue 應用程式同步音樂。 如果希望透過其他服務來同步處理音樂，請使用 Philips Hue Play HDMI sync box。
我可以不使用 Bridge 將燈光與音樂同步嗎？
我想要...
將燈光同步到 PC
遊戲玩家明白這一點。 透過這種智慧照明設置，您將能夠將燈光同步到電腦螢幕上的任何內容。
您需要準備的物品
- Philips Hue Bridge 或 Hue Bridge Pro
- Philips Hue 白色與彩色氣氛燈光
- Philips Hue Sync 桌面應用程式
- Hue App
我可以不使用 Bridge 將燈光同步到我的電腦嗎？
我們建議…
燈條
搭配 PC 時的 Hue Play gradient lightstrip
問題與解答
為什麼有些設定需要搭配 Philips Hue Bridge？
我該如何處理我的常規開關？
如果有人關掉電燈開關會發生什麼事？
我可以從藍牙開始，稍後再添加橋接器嗎？
如果設定整合了非智慧燈光，我該怎麼辦？
我是否必須始終使用應用程式來控制燈光？
智慧集線器和橋接器之間有什麼區別？
家中最好開始設定的位置是哪裡？
我是否必須具備「科技」知識才能應用智慧燈光？
如果使用實體調光開關而非燈光開關，我該怎麼辦？
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。