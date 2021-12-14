敬愛的客戶

感謝您選購這款 Philips Hue 產品，我們由衷感激您選購 Philips 品牌，並祝福您因使用這款新購產品而讓生活充滿愉悅。

本款產品特地針對國內民眾正常操作的情況研發。 包裝上顯示的使用壽命係以平均每日 3 小時操作 / 每週 7 天操作 (最長) 為主。 如果您在使用本產品上遭遇任何困難，我們建議您可先查閱使用手冊和本公司網站的資訊。 根據本手冊所示各項條款與條件，身為原廠，Signify 在此保證本裝置的硬體元件不論材質和製作工藝水準，在您購買之日起兩 (2) 年絕無任何瑕疵，除非產品包裝內外部提示不同期間，一切遵照使用手冊編列的日常保養與清潔說明處理。 此處的限期保固只適用原廠包裝內含的硬體元件。 此處的限期保固不適用任何軟體，即使連同硬體元件包裝或出售。 本公司不保證使用此套裝置不會無故中斷或零失誤。 除非適用法規另行制訂，否則本公司的保固義務將限於維修、提供瑕疵產品的更換品或適當提供瑕疵產品售價的抵免額。 (卸)安裝與/或 (解除)安裝及人工成本、碎玻璃、電池和可更換燈泡不在保固範圍內。 本公司保固期內的補救措施將不延長或更新原始適用的保固期。 本公司自認有權使用設計上略有誤差與/或規格不影響功能的產品更換享有保固期的瑕疵產品。 為了享有保固期內提出有效求償的主張權利，閣下務必向本公司 (或本公司代表) 出示您當初購買的適當收據和瑕疵產品，方便進一步分析。 依照適用法規准許的最大程度，本項政策已針對製造廠商為瑕疵或不符規格產品訂定應承擔的完整賠償責任。 針對其他損失或間接或懲罰性損害 (包括但不限於資料流失或收入損失等)，我們概不賠償，也不補償如日常維護、儲存或存放資料的活動開支。 適用法律規定您享有的法定權利不會因為主動提供原廠保固期而失效。

此項保固僅限於本公司依 Signify 決定根據支援端政策終止支援此裝置的程度，請參閱 www.philips-hue.com/endofsupportpolicy。

為了獲得保固期內的服務，請聯絡您的經銷商或飛利普消費者客戶關懷中心。 聯絡細節請參閱：www.philips.com/lighting。

保留修改設計和技術規格的權利。

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