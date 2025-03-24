支援

提振各個情緒

運用暖色光創造舒適空間。沉浸在多彩光色的愉悅中。適合各種大小場合裝飾用途。Philips Hue 氛圍照明讓生活充滿愉悅。 

即時氛圍照明

利用 Philips Hue App，專業設計與現成的氛圍照明場景，隨手可得。瀏覽不同氛圍的場景圖庫 — 例如舒適和派對氛圍，或是用您喜歡的任何色彩來設計個人化場景。想要分享您最喜歡的場景？使用 Philips Hue Bridge，輕鬆達成願望。

白色背景的 Philips Hue 智慧型燈泡和 Hue橋接器

氛圍照明的最佳起點

物超所值的入門套件為您提供最佳氛圍照明起點。 

每個入門套件均包含可以發揮 Philips Hue 全部功能的 Hue Bridge，例如將燈光分成不同房間和區域小組，這就是快速設定氛圍的完美方式。

選購入門套件

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看看別人如何設定氛圍

查看 Philips Hue 的用途！在設定完成您的氛圍照明之後，請使用主題標籤 #philipshue 分享於 Instagram。

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@livingby.md

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@jellinadetmar

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@Neil Walker

進階氛圍照明

獨特燈光效果，打造貼近生活的氛圍照明。

漸層

漸層

混合光色。漸層燈光同時無縫顯示多種光色，讓身心沉浸在更美麗的情境下。
動態

動態

讓燈光動起來！按下播放按鈕，觀看燈光交織穿梭於各種場景。調整速度可以微調感覺。
影響

影響

火光燃燒的壁爐。閃爍的星星。燭光閃耀。多種特效，將您的燈光變成令人著迷的氛圍照明。
環境照明

環境照明

運用燈光讓遊戲、電視節目、電影和音樂更貼近生活！將燈光與螢幕上的內容同步，創造真正身臨其境的體驗。

探索環境照明

Philips Hue 彩色系列

除了漸層燈色，我們還有三種主要的燈光。我們的彩色系列 — 燈具和燈泡能發出的光色 — 被命名為白色和色彩氛圍、白色氛圍和白色。

床頭桌燈搭配智慧型燈泡成粉紅色燈

Hue White and Color Ambiance

完整調色板的 1,600 萬種色彩。

選購彩色燈泡
床頭桌燈搭配智慧型燈泡成橘色燈

白色情境

可調式暖黃光到冷白光。

選購可調式燈泡
床頭桌燈搭配智慧型燈泡成白色燈

白光

一套可調式柔和暖白光。

選購可調式燈泡

輕鬆控制氛圍照明 — 隨心所欲

家居氛圍改變從未如此簡單。

床頭桌燈搭配智慧型燈泡成粉紅色燈

Philips Hue App

Philips Hue App 屢獲得獎肯定，品質不斷持續改進，可讓您充分控制氛圍照明。

探索 App
床頭桌燈搭配智慧型燈泡成橘色燈

配件

搭配 Hue Bridge，您就可以使用任何 Philips Hue 開關、按鈕或感應器，並且進行自訂，以利控制任何燈光、房間或區域。

選購配件
床頭桌燈搭配智慧型燈泡成白色燈

自動化

輕鬆時間到了嗎？您的燈光知道何時該調暗燈光。Hue 橋接器可讓您隨心所欲地設定燈光。

問題與解答

什麼是氛圍照明？

氛圍照明有哪些不同類型？

什麼是 Philips Hue App 中的場景圖庫？

Philips Hue 是否提供節日場景？

什麼是動態場景？

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 