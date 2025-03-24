運用暖色光創造舒適空間。沉浸在多彩光色的愉悅中。適合各種大小場合裝飾用途。Philips Hue 氛圍照明讓生活充滿愉悅。
提振各個情緒
即時氛圍照明
利用 Philips Hue App，專業設計與現成的氛圍照明場景，隨手可得。瀏覽不同氛圍的場景圖庫 — 例如舒適和派對氛圍，或是用您喜歡的任何色彩來設計個人化場景。想要分享您最喜歡的場景？使用 Philips Hue Bridge，輕鬆達成願望。
氛圍照明的最佳起點
物超所值的入門套件為您提供最佳氛圍照明起點。
每個入門套件均包含可以發揮 Philips Hue 全部功能的 Hue Bridge，例如將燈光分成不同房間和區域小組，這就是快速設定氛圍的完美方式。
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進階氛圍照明
獨特燈光效果，打造貼近生活的氛圍照明。
漸層
混合光色。漸層燈光同時無縫顯示多種光色，讓身心沉浸在更美麗的情境下。
動態
讓燈光動起來！按下播放按鈕，觀看燈光交織穿梭於各種場景。調整速度可以微調感覺。
影響
火光燃燒的壁爐。閃爍的星星。燭光閃耀。多種特效，將您的燈光變成令人著迷的氛圍照明。
Philips Hue 彩色系列
除了漸層燈色，我們還有三種主要的燈光。我們的彩色系列 — 燈具和燈泡能發出的光色 — 被命名為白色和色彩氛圍、白色氛圍和白色。
問題與解答
什麼是氛圍照明？
什麼是氛圍照明？
氛圍照明有哪些不同類型？
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什麼是 Philips Hue App 中的場景圖庫？
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Philips Hue 是否提供節日場景？
Philips Hue 是否提供節日場景？
什麼是動態場景？
什麼是動態場景？
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。