使用 Philips Hue，您可享受的將不只是智慧型功能 — 您還可以享受一個合作無間順暢無比的智慧家庭空間。
將您的燈光變成移動感應器！ 搭配 MotionAware™ 時，燈光開關本身 (或任何其他 Hue 燈) 會在感應器偵測到有人時開啟或關閉。
這項創新功能是 Bridge Pro 獨有的，其工作原理是測量燈光之間相互發送的 Zigbee 訊號強度的波動。
MotionAware™ 可在 Hue 應用程式中輕鬆設置，並且絕大多數新舊 Hue 燈和裝置都支援它。
Hue 應用程式將引導您在家中創建最多 4 個運動區域，並幫助您每個區域分配 3 或 4 個相容的燈。
在移動區域偵測到入侵者時收到通知並觸發警報 (需要訂閱服務)。
選擇 MotionAware™ 的行為方式：定義偵測區域、校準靈敏度、建立當偵測啟用時的時段，並選擇要觸發哪種燈光。
MotionAware™ 將自動掌握隨著時間推移的房間變化，以確保最佳的移動偵測。
依照您選擇的設置，隨時安排燈光的開啟和關閉。
讓您的燈光在早晨慢慢變亮，在睡前變暗，以便更溫和地醒來並在睡前更加放鬆。
當您靠近家時，燈會自動打開；當您離開時，燈會自動關閉。
選擇燈光和設定的組合，隨時開啟或關閉。
用燈光倒數！ 設定計時器，讓燈光在設定的時間後閃爍或改變顏色。
一切都是為了設定場景 — 實際正如字面意義。 場景是燈光顏色和亮度的組合，它決定了房間的氛圍 (或“氣氛”)。
這些場景由燈光設計師創建，按心情、場合 (是的，我們有節日場景！) 和氛圍進行分類。
讓您的燈光動起來，模仿蠟燭、宇宙、水下探索…等等！
這些場景在 24 小時內運行，可讓您的燈光全天在不同的設定之間轉換。
使用漸層燈，您可以獲得更多功能。 選擇線性、鏡像和散射效果以獲得不同的照明外觀。
觀賞燈光與電視、電影、遊戲和音樂同步變暗、變亮、閃爍和改變顏色。
這是看得見、聽得見的門鈴。 設定 Hue 門鈴以閃爍燈光、播放鈴聲並向您發送即時通知。
了解您的攝影機或門鈴是否由人、動物、車輛或包裹觸發。 您甚至可以關閉某些事物的警報或獲取重要事物的推播通知。
設定模仿存在自動化作為安全系統的一部分，這樣當有人在家時，燈就會在您預期的時間打開和關閉。
所有 Hue 裝置能共同無縫運作 — 而且全都能透過 Hue App 來進行控制。
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。