一個人進入一個設置了 Hue MotionAware 運動區域以進行運動檢測的房間。

Hue MotionAware™

將您的燈光變成移動感應器！ 搭配 MotionAware™ 時，燈光開關本身 (或任何其他 Hue 燈) 會在感應器偵測到有人時開啟或關閉。

這項創新功能是 Bridge Pro 獨有的，其工作原理是測量燈光之間相互發送的 Zigbee 訊號強度的波動。 

MotionAware™ 可在 Hue 應用程式中輕鬆設置，並且絕大多數新舊 Hue 燈和裝置都支援它。

多個檢測區域

Hue 應用程式將引導您在家中創建最多 4 個運動區域，並幫助您每個區域分配 3 或 4 個相容的燈。

相容於 Hue Secure

在移動區域偵測到入侵者時收到通知並觸發警報 (需要訂閱服務)。

可完全自訂

選擇 MotionAware™ 的行為方式：定義偵測區域、校準靈敏度、建立當偵測啟用時的時段，並選擇要觸發哪種燈光。

適應您的空間

MotionAware™ 將自動掌握隨著時間推移的房間變化，以確保最佳的移動偵測。

 

 

一對夫婦走進客廳，客廳裡亮著一盞 Philips Hue 智慧燈，散發出暖白光的智慧燈光。

自動化

依照您選擇的設置，隨時安排燈光的開啟和關閉。

喚醒及入睡

讓您的燈光在早晨慢慢變亮，在睡前變暗，以便更溫和地醒來並在睡前更加放鬆。

回家和離家

當您靠近家時，燈會自動打開；當您離開時，燈會自動關閉。

自訂

選擇燈光和設定的組合，隨時開啟或關閉。

計時器

用燈光倒數！ 設定計時器，讓燈光在設定的時間後閃爍或改變顏色。

電視環繞照明裝置發出藍色和粉紅色的光芒，由 Hue 應用程式控制，顯示不同的燈光場景。

場景

一切都是為了設定場景 — 實際正如字面意義。 場景是燈光顏色和亮度的組合，它決定了房間的氛圍 (或“氣氛”)。

場景畫廊

這些場景由燈光設計師創建，按心情、場合 (是的，我們有節日場景！) 和氛圍進行分類。

影響

讓您的燈光動起來，模仿蠟燭、宇宙、水下探索…等等！

全天場景

這些場景在 24 小時內運行，可讓您的燈光全天在不同的設定之間轉換。

樣式

使用漸層燈，您可以獲得更多功能。 選擇線性、鏡像和散射效果以獲得不同的照明外觀。

與 Philips Hue 環繞照明同步的電視發出與螢幕影像相符的藍色、粉紅色和紅色光色調。

Hue Sync

觀賞燈光與電視、電影、遊戲和音樂同步變暗、變亮、閃爍和改變顏色。

牆壁安裝了 Hue Secure 攝影機，且即時影像顯示後院有一名女子。

Hue 保全

唯一真正整合燈光、攝影機和感測器的家庭安全系統。

MultiChime

這是看得見、聽得見的門鈴。 設定 Hue 門鈴以閃爍燈光、播放鈴聲並向您發送即時通知。

人工智慧檢測

了解您的攝影機或門鈴是否由人、動物、車輛或包裹觸發。 您甚至可以關閉某些事物的警報或獲取重要事物的推播通知。

保全自動化

設定模仿存在自動化作為安全系統的一部分，這樣當有人在家時，燈就會在您預期的時間打開和關閉。

完整居家整合

所有 Hue 裝置能共同無縫運作 — 而且全都能透過 Hue App 來進行控制。

可搭配 Hue 運作

Philips Hue 可搭配無數的其他智慧家庭裝置、平台和助理使用，讓生活更加便利。

全新 Hue Bridge Pro 和 Philips Hue Bridge 智慧居家照明控制系統。

升級到 Bridge 或 Bridge Pro

獲得全套功能，包括自動化、全屋控制、Hue Sync 和 Hue Secure。

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 