Hue MotionAware™

將您的燈光變成移動感應器！ 搭配 MotionAware™ 時，燈光開關本身 (或任何其他 Hue 燈) 會在感應器偵測到有人時開啟或關閉。

這項創新功能是 Bridge Pro 獨有的，其工作原理是測量燈光之間相互發送的 Zigbee 訊號強度的波動。

MotionAware™ 可在 Hue 應用程式中輕鬆設置，並且絕大多數新舊 Hue 燈和裝置都支援它。