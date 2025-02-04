Philips Hue + Spotify

Philips Hue + Spotify

這是同類產品中率先開發的產品：音樂和燈光的深度融合讓我們的視覺和聽覺相互交織。連結您的 Philips Hue 和 Spotify 帳戶，讓您的燈光反應任何歌曲。

親眼目睹您的音樂在面前舞動生命

不論放鬆心情的音樂或直達內心深處的搖滾明星之魂，您的音樂都會成為您聆聽、眼見和感受的體驗。

設定 Philips Hue + Spotify

備足下列這幾樣，您就能輕鬆使用 Philips Hue + Spotify：Hue Bridge、全彩燈具和任何音訊裝置。

步驟 1 在 App 設定您的 Hue + Spotify

創造你的空間

您將需要在 Philips Hue App 將全彩燈具分組到娛樂區域。還沒有娛樂區嗎？您可以在連結帳戶時設定。

步驟 2 在 App 設定您的 Hue + Spotify

連結您的帳戶

打開 Philips Hue App 的 Sync 索引標籤，然後跟著畫面上的說明註冊您的 Philips Hue 和 Spotify 帳戶。

步驟 3 在 App 設定您的 Hue + Spotify

看見聲音

在同步索引標籤中輕點開始同步，然後開始在登入您的 Spotify 帳戶的任何裝置 (手機、平板電腦甚至您的電腦) 上聆聽一首歌曲或播放清單。

聲音與燈光的交響樂

Philips Hue 智慧照明與 Spotify 音樂完美融合。善用您的音樂 - 並改變您體驗音樂的方式。

App 的深度整合

深度整合

Philips Hue 產生微程式碼反映音樂節拍 — 演算法透過 Spotify 變得更先進。微程式碼完美協調每首歌曲，與音樂類別、情緒和儀表吻合。

與音樂同步時個性化燈光

個性化您的同步方式

藉由調整燈光的強度、亮度甚至調色板微調您的體驗。您的音樂只屬於你的，所以您的燈光也應該如此。 

使用任何聲音裝置同步

使用任何音訊裝置

對 Philips Hue + Spotify 來說，任何音響系統都很重要。搭配完整的環繞聲音系統或連接手機的耳機組恣意放鬆吧。

探索與音樂的同步效果
搭配 Philips Hue 全彩燈系列

搭配 Philips Hue 全彩燈系列

使用您喜愛的智慧燈具建立休閒娛樂區。Philips Hue + Spotify 需要 Philips Hue White 和全彩氛圍燈和 Hue Bridge。 

選購某系列
Spotify App 和 Philips Hue 燈具同步的功能

取得 Spotify

Philips Hue + Spotify 可搭配 Spotify 帳戶免費或付費使用。請建立 Spotify 帳戶並為您的手機或電腦下載此 App，接著開始享受龐大歌庫和播放清單。 

前往 Spotify
Philips Hue 燈泡、Hue Bridge 和智慧聚光燈系列

Hue Bridge 必須搭配全彩燈系列

若要查看燈光對音樂的反應，您需要全彩 Philips Hue 智慧燈具和 Hue Bridge。 

看看運作原理

我們的首選系列

Go 可攜式重點燈具

Go 可攜式重點燈具

常見問答集

Spotify 的音樂同步功能是否可以搭配所有 Hue 產品？

與 Spotify 同步和 Hue Sync App 音樂模式的區別在哪裡？

Hue + Spotify 整合與協力廠商開發的 App 區別在哪裡？

目前是否支援 Spotify 家庭帳戶？/ 哪些類型的 Spotify 帳戶獲得支援？

如果我還沒開通 Spotify 帳戶，可以使用音樂同步功能嗎？

Spotify Premium 帳戶是否為使用 Hue 音樂同步功能的必備帳戶？

如何連接 Philips Hue 和 Spotify？

可以使用語音小助理控制 Hue 和 Spotify 體驗過程嗎？

Spotify 功能需要的 App 版本？