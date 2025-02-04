這是同類產品中率先開發的產品：音樂和燈光的深度融合讓我們的視覺和聽覺相互交織。連結您的 Philips Hue 和 Spotify 帳戶，讓您的燈光反應任何歌曲。
親眼目睹您的音樂在面前舞動生命
不論放鬆心情的音樂或直達內心深處的搖滾明星之魂，您的音樂都會成為您聆聽、眼見和感受的體驗。
設定 Philips Hue + Spotify
備足下列這幾樣，您就能輕鬆使用 Philips Hue + Spotify：Hue Bridge、全彩燈具和任何音訊裝置。
創造你的空間
您將需要在 Philips Hue App 將全彩燈具分組到娛樂區域。還沒有娛樂區嗎？您可以在連結帳戶時設定。
連結您的帳戶
打開 Philips Hue App 的 Sync 索引標籤，然後跟著畫面上的說明註冊您的 Philips Hue 和 Spotify 帳戶。
看見聲音
在同步索引標籤中輕點開始同步，然後開始在登入您的 Spotify 帳戶的任何裝置 (手機、平板電腦甚至您的電腦) 上聆聽一首歌曲或播放清單。
聲音與燈光的交響樂
Philips Hue 智慧照明與 Spotify 音樂完美融合。善用您的音樂 - 並改變您體驗音樂的方式。
深度整合
Philips Hue 產生微程式碼反映音樂節拍 — 演算法透過 Spotify 變得更先進。微程式碼完美協調每首歌曲，與音樂類別、情緒和儀表吻合。
個性化您的同步方式
藉由調整燈光的強度、亮度甚至調色板微調您的體驗。您的音樂只屬於你的，所以您的燈光也應該如此。
使用任何音訊裝置
對 Philips Hue + Spotify 來說，任何音響系統都很重要。搭配完整的環繞聲音系統或連接手機的耳機組恣意放鬆吧。
取得 Spotify
Philips Hue + Spotify 可搭配 Spotify 帳戶免費或付費使用。請建立 Spotify 帳戶並為您的手機或電腦下載此 App，接著開始享受龐大歌庫和播放清單。