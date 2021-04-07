我们致力于为网站访客提供切实的信息。因此，我们努力让我们的网站服务于每名访客。我们不仅通过网站内容，而且还通过显示的广告来实现这一目标。
为了让这些目标变为现实，我们尝试根据您访问的昕诺飞网站了解您的兴趣所在，以便开发细分配置文件。根据这些兴趣，我们会更改网站上的内容和广告，以满足不同客户群体的需求。例如，根据您的浏览行为，可以判断您的兴趣与“30 至 45 岁年龄段、有孩子且对足球感兴趣的已婚男士”相似。因而，应该为这一群体显示不同于“20 至 30 岁年龄段、单身且对旅行感兴趣的女士”的广告。
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