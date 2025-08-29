支援

Hue 運作方式

了解技術先進，而且易於安裝與使用的 Hue 智慧家庭是什麼。

 

基礎知識
藍牙與橋接器
應用程式控制
LED 技術

基礎知識

智慧燈光通訊

任何「智能」的東西都需要能夠接收指令。 Hue 智慧燈使用 Zigbee 或藍牙進行通信，具體取決於您是否有 Bridge。

Zigbee 技術與智慧燈光

使用 Hue Bridge

Zigbee

Bridge 和 Bridge Pro 是智慧集線器，可連接到您的路由器以建立 Zigbee 網路。 一旦安裝了燈，它們就可以與 Bridge 以及彼此進行通訊。

每個燈都是訊號的中繼器，這意味著您可以透過添加燈來擴展網路。 這稱為網狀網路。

查看所有功能

為什麼我的路由器必須插入 Hue Bridge？

Hue 燈會降低我的 Wi-Fi 速度嗎？

當我的網路斷網時，我的燈還能運作嗎？ 

藍牙技術與智慧燈光

沒有 Hue Bridge

藍牙

如果您不想要智慧集線器，您可以使用藍牙。 這樣，您就可以使用行動裝置直接與燈光進行通訊。

當您 (和您的裝置) 移動時，網路也會隨之移動。 這就是為什麼你與燈光之間的距離是有限制的。

比較橋接器和藍牙

如果我開始使用藍牙，我可以稍後添加橋接器嗎？

我如何知道哪些 Hue 燈支援藍牙功能？

藍牙與 Hue Bridge 和 Hue Bridge Pro 的比較

比較 Hue 系統

以下是每種系統類型所獲得的功能：藍牙、Bridge 和 Bridge Pro。

藍牙

探索藍牙

Hue 橋接器

選購橋接器

Hue Bridge Pro

購買 Bridge Pro

通訊協定：裝置之間的「通訊」方式

藍牙通訊
Zigbee 網狀網絡
Zigbee 網狀網絡

範圍：連接距離

In-room
Full-home
Full-home

最大支援燈光數量

10
50
150+

最大支援配件數量

10
12
50+

晶片：專為超快速響應而設計

Hue Engine: ARM M class wireless SOC
Hue Chip: MiPs 24kc based processor
Hue Chip Pro: Quad A35

GPU：專為運行複雜演算法和支援 AI 應用程式而構建

ARM Mali-G31 MP2

使用 1 個應用程式控制：iOS 和 Android

適用於：將您的燈光無縫整合到您的智慧家庭中

Alexa，Google Home
Alexa、Google Home、Apple Home、三星 SmartThings、Matter
Alexa、Google Home、Apple Home、三星 SmartThings、Matter

語音控制：這些燈光是否與語音控制合作夥伴相容

有限的

隨時隨地控制：透過網路連接

建立自動化：將燈光排程到你的日常活動中

有限的

Hue Sync：將燈光與電視、音樂、遊戲和 Hue Secure 同步

Hue MotionAware™：使用燈作為動作感應器

Zigbee 安全系統保護

AES 128 位元加密
AES 128 位元加密
使用 Zigbee Trust Center 增強 AES-128 位元加密
用於控制智慧 Led 燈的 Philips Hue app

應用程式控制

智慧家庭控制

Hue 應用程式是您的指揮中心。 引導設定讓您的系統準備就緒：點擊即可立即控制您的燈光、建立自動化等。

自動化

自動化

為您的燈光和安全系統建立重複設定。

 

 

同步

同步

將您的燈光與電視、遊戲和音樂同步。

 

 

Arm 在家

安全中心

了解您的安全系統概況。

 

 

客製化

帳戶

管理使用者權限、第三方存取等。

 

 

科技

我們的 LED 照明

美麗與智慧。 我們所有的燈泡、燈具和燈光效果都是在荷蘭總部研究和設計的。

 

Chromasync

Chromasync™

居家專業級照明，讓您的所有智慧燈光均能達到精準光色配對。 達到深度飽和光色、白光的柔光和光影，完全不需要燈泡、燈具間進行任何光色變化。

 

 

床頭燈散發白色柔光智慧燈光。

白光

色溫：2700 K

不傷眼的白色柔光。 

床頭燈散發著溫暖的橘色智慧燈光。

白色情境

色溫：2200-6500 K

白光的各種光影，從暖橘色到冷藍色。

床頭燈散發柔和粉色調的智慧燈光。

Hue White and Color Ambiance

色溫：2200–6500 K 
+1600 萬種顏色 

所有色調的白光以及全彩。

 

 

Hue 漸層燈管散發混合藍光、粉光、紫光與黃光的智慧燈光，營造獨特的洗牆效果。
漸層

漸層

色溫：2200–6500 K +1600 萬種光色  

被認為是 RGBWWIC，這意味著它們可以同時顯示多種顏色的光。 

Hue 有何不同？ Hue 漸層燈是由多組 LED 燈所控制，而非個別控制，確保您可以營造出均勻、分段混合的光色。

臥室牆壁在混合藍光與紫光的智慧燈光的照明下呈現細緻的洗牆效果。

ColorCast™

我們對 LED 進行了精確排列的創新設計，投射出其他光線無法比擬的色彩。

喚醒

全光譜日光

利用全光譜可調白光將日光引入室內。 享受色調最廣的白光，從最暖的琥珀色蠟燭燈火焰效果，到最冷的自然藍色天空的潔淨白光效果。

Hue 暮色床頭燈散發超低調暗光暖白智慧燈光。
深度調光

超低調光

透過超低調光獲得最柔和的夜燈。 將燈光亮度調暗至總亮度的 0.2%。

盡情探索 Hue

一位女士拿著一個大燈絲燈泡

開始使用

安裝有 2 盞 Signe 漸層燈的居家辦公室

功能

