Bridge 和 Bridge Pro 是智慧集線器，可連接到您的路由器以建立 Zigbee 網路。 一旦安裝了燈，它們就可以與 Bridge 以及彼此進行通訊。

每個燈都是訊號的中繼器，這意味著您可以透過添加燈來擴展網路。 這稱為網狀網路。

