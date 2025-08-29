了解技術先進，而且易於安裝與使用的 Hue 智慧家庭是什麼。
基礎知識
任何「智能」的東西都需要能夠接收指令。 Hue 智慧燈使用 Zigbee 或藍牙進行通信，具體取決於您是否有 Bridge。
使用 Hue Bridge
Bridge 和 Bridge Pro 是智慧集線器，可連接到您的路由器以建立 Zigbee 網路。 一旦安裝了燈，它們就可以與 Bridge 以及彼此進行通訊。
每個燈都是訊號的中繼器，這意味著您可以透過添加燈來擴展網路。 這稱為網狀網路。
沒有 Hue Bridge
如果您不想要智慧集線器，您可以使用藍牙。 這樣，您就可以使用行動裝置直接與燈光進行通訊。
當您 (和您的裝置) 移動時，網路也會隨之移動。 這就是為什麼你與燈光之間的距離是有限制的。
藍牙與 Hue Bridge 和 Hue Bridge Pro 的比較
以下是每種系統類型所獲得的功能：藍牙、Bridge 和 Bridge Pro。
科技
美麗與智慧。 我們所有的燈泡、燈具和燈光效果都是在荷蘭總部研究和設計的。
居家專業級照明，讓您的所有智慧燈光均能達到精準光色配對。 達到深度飽和光色、白光的柔光和光影，完全不需要燈泡、燈具間進行任何光色變化。
色溫：2700 K
不傷眼的白色柔光。
色溫：2200-6500 K
白光的各種光影，從暖橘色到冷藍色。
色溫：2200–6500 K
+1600 萬種顏色
所有色調的白光以及全彩。
色溫：2200–6500 K +1600 萬種光色
被認為是 RGBWWIC，這意味著它們可以同時顯示多種顏色的光。
Hue 有何不同？ Hue 漸層燈是由多組 LED 燈所控制，而非個別控制，確保您可以營造出均勻、分段混合的光色。
我們對 LED 進行了精確排列的創新設計，投射出其他光線無法比擬的色彩。
利用全光譜可調白光將日光引入室內。 享受色調最廣的白光，從最暖的琥珀色蠟燭燈火焰效果，到最冷的自然藍色天空的潔淨白光效果。
透過超低調光獲得最柔和的夜燈。 將燈光亮度調暗至總亮度的 0.2%。
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。