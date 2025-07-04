Philips Hue 可搭配許多其他智慧家庭裝置、平台和助理使用，讓生活更加便利。
可搭配 Philips Hue 使用
您想要連接哪些智慧家庭裝置？
語音控制
使用簡單的語音命令即可免持控制您的燈光 - 只需告訴它們要做什麼動作！
Amazon Alexa
透過免持語音控制，建立無縫智慧家庭。
Apple Home 與 Siri
設定 Siri，獲得所有 Philips Hue 燈的語音控制等功能。
沉浸式娛樂體驗
玩遊戲、聽音樂，創造遠比以往更為身臨其境的媒體體驗。
Spotify
連結您的 Philips Hue 和 Spotify 帳戶，並觀看燈光對節拍的互動反應。
Razer
同步您的 Philips Hue 燈光和 Razer 產品，讓它們與遊戲內的動作互動反應。
智慧家庭
將其他智慧家庭裝置連接到您的智慧照明系統，打造更便利的房屋環境。
IFTTT
透過強大的自動化功能，將您的 Philips Hue 燈連接到您的智慧家庭。
Samsung SmartThings
將包括 Philips Hue Hue 燈的所有智慧型裝置加入 SmartThings 中，達到更好的控制。
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。