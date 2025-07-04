支援

可搭配 Philips Hue 使用

Philips Hue 可搭配許多其他智慧家庭裝置、平台和助理使用，讓生活更加便利。

您想要連接哪些智慧家庭裝置？

語音控制
沉浸式娛樂體驗
智慧家庭

語音控制

使用簡單的語音命令即可免持控制您的燈光 - 只需告訴它們要做什麼動作！

Amazon Alexa

透過免持語音控制，建立無縫智慧家庭。

探索 Amazon Alexa

Apple Home 與 Siri

設定 Siri，獲得所有 Philips Hue 燈的語音控制等功能。

探索 Apple Home

Google Assistant

享有所有燈光的語音控制，並與其他智慧家庭裝置進行配對。

探索 Google 助理

沉浸式娛樂體驗

玩遊戲、聽音樂，創造遠比以往更為身臨其境的媒體體驗。

Spotify

連結您的 Philips Hue 和 Spotify 帳戶，並觀看燈光對節拍的互動反應。

探索 Spotify

Razer

同步您的 Philips Hue 燈光和 Razer 產品，讓它們與遊戲內的動作互動反應。

探索 Razer

智慧家庭

將其他智慧家庭裝置連接到您的智慧照明系統，打造更便利的房屋環境。

IFTTT

透過強大的自動化功能，將您的 Philips Hue 燈連接到您的智慧家庭。

探索 IFTTT

Samsung SmartThings

將包括 Philips Hue Hue 燈的所有智慧型裝置加入 SmartThings 中，達到更好的控制。

探索 Samsung SmartThings

Yale

解開門鎖，並啟動 Philips Hue Hue 燈，享受最溫馨的回家感受。

探索 Yale
Matter 標誌

Matter

透過 Matter，全新的物聯基礎，輕鬆享受 Philips Hue 系統與支援的智慧家庭裝置和應用程式之間的互通性。

進一步了解 Matter
男人坐在辦公桌的筆記型電腦前，桌上配有兩盞智慧燈具

成為 Hue 開發人員

取得控制 Philips Hue 智慧照明系統專用應用程式在打造時所需要得全部資訊。

了解更多資訊

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 