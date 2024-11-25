Philips Hue 帳戶

作為 Philips Hue 的重要組成部分，您的帳戶可確保只有您和您授權的人才能存取您的系統。
您的隱私權是我們的最高原則
Philips Hue 帳號是辨別自身系統所有人的安全方式。它讓您管理有權存取您的產品的用戶和應用程式。您即將需要建立 Philips Hue 帳號。想知道如何管理資料嗎？閱讀隱私權公告事項
管理用戶訪問
查看 (及管控！) 已存取 Philips Hue 系統者，應用程式、智慧生態系統或使用者皆然。根據您希望使用者管控的基礎調整權限 — 燈光、燈光與安全裝置或一切。
另增安全層
帳戶為我們提供了一種更可靠的方法來識別 Philips Hue 系統的所有者。您甚至可以在登入帳戶時設定雙重認證。
隨處都可控制燈光
您將可憑藉帳號和 Bridge 存取 Out of Home 管控權。開關燈、登入您的安全系統或者從任何地方調整 Philips Hue 應用程式的設定。
控制多組橋接器
擁有不只一個橋接器? 今年再晚一點，您就可以把多組橋接器加入一個帳號，並且排序入 Homes 以維持系統項目井然有序。
比較使用者權限
您可以為 Philips Hue 帳戶中的使用者指派四種類型的權限。無論您擁有哪些權限，您始終能夠控制燈光 - 即使在網路中斷時也是如此。
Philips Hue 帳號可為您做的事
Philips Hue + Spotify
連結您的 Philips Hue 和 Spotify 帳戶，觀看燈光對音樂的反應。使用 Hue 應用程式中的「同步」標籤即可啟動，並將房間變成個人音樂會。
智慧家庭助理
將您的 Philips Hue 帳戶連結到智慧家庭助理，讓您的燈光對您的命令做出反應。告訴燈光該做什麼，它們就會去做 — 瞧瞧，操作時完全不用手！
智慧家庭安全性
取得 Philips Hue Secure、一連串智慧居家安全產品和功能的存取權。
問題與解答
我該如何建立 Hue 帳戶？
我該如何建立 Hue 帳戶？
如果我註冊 Hue 帳戶，我所提供的資料將會如何處理呢？
如果我註冊 Hue 帳戶，我所提供的資料將會如何處理呢？
我是否能在多個裝置上使用我的 Hue 帳戶？
我是否能在多個裝置上使用我的 Hue 帳戶？
Hue 帳戶會要求哪些資訊？
Hue 帳戶會要求哪些資訊？
登入 Hue 帳戶時是否需要雙重要素驗證？
登入 Hue 帳戶時是否需要雙重要素驗證？
我是否會在註冊 Hue 帳戶後收到行銷通訊？
我是否會在註冊 Hue 帳戶後收到行銷通訊？
1 如果裝置屬於 Philips Hue Secure 設定的一部分，則只有具有「安全：進階」或「管理員」權限的使用者才能將其刪除。