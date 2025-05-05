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更智慧的戶外照明

想像碰一下按鈕，庭院馬上變成色彩繽紛的仙境。或者車道燈在您抵家的那一刻亮起。

更智慧的戶外照明
Hue 色彩挑揀器

讓燈光為您的戶外空間帶入活力

Philips Hue 智慧照明專為居家設計—內外。我們有兩種類型的戶外燈：標準線電壓 (接線到您家電源) 和只需插入任何戶外插座的低電壓。此系列燈具名為 LowVolt，可更靈活設計戶外照明。不論選擇哪一種，Philips Hue 智慧燈都能照樣轉型戶外生活。 

體驗 Hue 戶外燈具的魔力

戶外照明變得輕鬆自在

Philips Hue：戶外系列

我們的智慧戶外照明系列讓您的戶外空間設計起來充滿時尚感—不論您選擇哪種類型的設定。

比較設定效果
戶外家庭
LowVolt 照明

開始使用 LowVolt 燈具

彷彿返家般地自在

彷彿返家般地自在

設定自家的燈具在您返家時迎接您。抵達時，Philips Hue 會自動照亮前院和車道，就像智慧室內燈。離開時忘了關燈？Hue 會打理好一切。外出時就用您的燈讓別人以為您還在家裡。不論在家或外出，Philips Hue 都能給您安靜閒暇的時光。

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改善戶外空間氛圍

改善戶外空間氛圍

讓您的想像空間無限放大，讓 Philips Hue 精心打造最佳戶外空間。您可以調整戶外氛圍契合任何場合：大型派對、私人親密的晚餐時刻或夏末晚間的放鬆時刻。彈性修改燈色和亮暗程度就能創造貼切的空間，完全享受戶外的任何時刻。

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比較 LowVolt 戶外照明效果

你會選擇哪些種類的戶外燈具？

LowVolt (低電壓) 戶外燈具

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標準 (線電壓) 戶外燈具

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白色
Hue White and Color Ambiance
需要搭配 Hue Bridge
需要分開配附的電源裝置 (PSU)
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直接線電壓連接
可隨處放置
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安全超低電壓 (SELV)
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24 V
電壓
120 V

了解 Philips Hue

Philips Hue 是無線智慧燈光系統，可讓您輕鬆控制燈光並依據室內和戶外的任何時刻打造專屬設定。全系列特別設計的戶外燈產品，為您的戶外空間更添活力。

室外燈具

室外燈具

從我們專為各種天氣條件設計的戶外燈系列中進行選擇。
Hue 橋接器

Hue 橋接器

橋接器是掌握您智慧照明系統的核心，可以連接多達 50 盞室內外燈具，徹底發揮無所不能的各種照明機會。
控制器

控制器

有許多智慧方法可以控制您的家庭照明，從飛利浦 Hue 應用程式到無線智慧開關等。

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 