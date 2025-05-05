彷彿返家般地自在

設定自家的燈具在您返家時迎接您。抵達時，Philips Hue 會自動照亮前院和車道，就像智慧室內燈。離開時忘了關燈？Hue 會打理好一切。外出時就用您的燈讓別人以為您還在家裡。不論在家或外出，Philips Hue 都能給您安靜閒暇的時光。