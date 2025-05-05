想像碰一下按鈕，庭院馬上變成色彩繽紛的仙境。或者車道燈在您抵家的那一刻亮起。
更智慧的戶外照明
讓燈光為您的戶外空間帶入活力
Philips Hue 智慧照明專為居家設計—內外。我們有兩種類型的戶外燈：標準線電壓 (接線到您家電源) 和只需插入任何戶外插座的低電壓。此系列燈具名為 LowVolt，可更靈活設計戶外照明。不論選擇哪一種，Philips Hue 智慧燈都能照樣轉型戶外生活。
體驗 Hue 戶外燈具的魔力
了解 Philips Hue
Philips Hue 是無線智慧燈光系統，可讓您輕鬆控制燈光並依據室內和戶外的任何時刻打造專屬設定。全系列特別設計的戶外燈產品，為您的戶外空間更添活力。
室外燈具
從我們專為各種天氣條件設計的戶外燈系列中進行選擇。
Hue 橋接器
橋接器是掌握您智慧照明系統的核心，可以連接多達 50 盞室內外燈具，徹底發揮無所不能的各種照明機會。
控制器
有許多智慧方法可以控制您的家庭照明，從飛利浦 Hue 應用程式到無線智慧開關等。
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。