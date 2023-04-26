Philips Hue 的 Siri 語音命令

Philips Hue 的 Siri 語音命令

配對 Philips Hue 與 Apple「家庭」時，您可以使用 Siri 搭配語音控制您的燈光。

Philips Hue 的前 10 大熱門 Siri 命令

  • 開燈。
  • 關燈。
  • 關掉樓下的燈。
  • 讓客廳燈一直開著。
  • 把樓下燈的亮度調到 50%。
  • 客廳開什麼燈？
  • 將臥室裡的燈轉成藍燈。
  • 早安。
  • 晚安。
  • 打開客廳的讀書燈。

基本的 Siri 命令

  • 尋找我的所有 Hue 燈。
  • 打開桌燈。
  • 樓下的燈開著嗎？
  • 讓客廳變亮一點。

Siri 色彩命令

  • 將客廳的燈變藍色。
  • 將入口通道燈設定為金色。
  • 讓我的燈變成檸檬綠色。
  • 將家庭視聽娛樂室的燈設定為紫色。
  • 將床頭燈轉成粉紅色。
  • 將廚房燈轉成橘色。

Philips Hue 智慧燈提供 1600 萬種顏色，因此您可以要求 Siri 在顏色設定上大搞創意。選擇更隱晦的顏色如深紅色、鮭魚粉色、綠松石色、青色、天空藍、洋紅色、黃綠色或薰衣草色，真正讓您的家瀰漫個性化風格。

照明調配和場景命令

  • 將廚房燈設定為活力充沛模式。
  • 打開客廳的海洋曙光模式。
  • 設定書房為大草原夕陽模式。
  • 開啟活動室的秋季金黃模式。
  • 將主臥室設定為藍潟湖模式。

您不只可以使用色彩，也可以使用語音指令設定照明調配，由照明設計師以色彩組合親手為您的日常活動或場景打造最佳燈光。在您可以使用這些指令之前，您必須先儲存您想在 HomeKit 使用的場景。

Hue sync box 命令

  • 開啟同步調整器。
  • 關閉同步調整器。
  • 設定同步調整器開始。
  • 設定同步調整器停止。
  • 設定同步調整器到 PlayStation 4。
  • 設定同步調整器強度為輕微。
  • 設定同步調整器強度為中等。
  • 設定同步調整器強度為高度。
  • 設定同步調整器強度為極強。
  • 設定同步調整器為遊戲/影片/音樂。