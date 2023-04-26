配對 Philips Hue 與 Apple「家庭」時，您可以使用 Siri 搭配語音控制您的燈光。
您需要哪些 Siri 語音命令？
Philips Hue 的前 10 大熱門 Siri 命令
- 開燈。
- 關燈。
- 關掉樓下的燈。
- 讓客廳燈一直開著。
- 把樓下燈的亮度調到 50%。
- 客廳開什麼燈？
- 將臥室裡的燈轉成藍燈。
- 早安。
- 晚安。
- 打開客廳的讀書燈。
Siri 色彩命令
- 將客廳的燈變藍色。
- 將入口通道燈設定為金色。
- 讓我的燈變成檸檬綠色。
- 將家庭視聽娛樂室的燈設定為紫色。
- 將床頭燈轉成粉紅色。
- 將廚房燈轉成橘色。
Philips Hue 智慧燈提供 1600 萬種顏色，因此您可以要求 Siri 在顏色設定上大搞創意。選擇更隱晦的顏色如深紅色、鮭魚粉色、綠松石色、青色、天空藍、洋紅色、黃綠色或薰衣草色，真正讓您的家瀰漫個性化風格。
照明調配和場景命令
- 將廚房燈設定為活力充沛模式。
- 打開客廳的海洋曙光模式。
- 設定書房為大草原夕陽模式。
- 開啟活動室的秋季金黃模式。
- 將主臥室設定為藍潟湖模式。
您不只可以使用色彩，也可以使用語音指令設定照明調配，由照明設計師以色彩組合親手為您的日常活動或場景打造最佳燈光。在您可以使用這些指令之前，您必須先儲存您想在 HomeKit 使用的場景。
Hue sync box 命令
- 開啟同步調整器。
- 關閉同步調整器。
- 設定同步調整器開始。
- 設定同步調整器停止。
- 設定同步調整器到 PlayStation 4。
- 設定同步調整器強度為輕微。
- 設定同步調整器強度為中等。
- 設定同步調整器強度為高度。
- 設定同步調整器強度為極強。
- 設定同步調整器為遊戲/影片/音樂。