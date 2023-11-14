支援

Philips Hue 和 Matter

Matter 秉持簡約、可靠、互操作性與安全的基本原則，建立於此協定的各裝置皆已通過核定標準，現在和未來將無縫搭配、合作無間。 

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

連接器物的基礎

Hue Bridge 將支援 Matter

Philips Hue Bridge 支援 Matter

Philips Hue Bridge 解開對所有的封鎖 — 包括 Matter。Philips Hue Bridge 更新版已能支援 Matter，代表您的 Hue 燈具與配件也能自動支援 Matter。¹

輕鬆整合其他智慧居家裝置

您可以連接所有最愛的功能 — Amazon Alexa、Apple Home 和 Google Assistant — 其他支援 Matter 的智慧居家裝置和應用程式當然也涵蓋其中，包括未來即將面世的產品。

智慧照明界領袖

Philips Hue 與總公司，Signify 都是連線標準聯盟的一員 (原 Zigbee 聯盟)。身為 Matter 掌舵委員會的現任委員，我們一向不遺餘力地對這項新標準的未來發展、測試與標準化流程頁獻一己之力。

Hue Bridge

您需要準備的物品

您已經擁有 Philips Hue Bridge 了嗎？那麼您準備好了！您將拿到軟體更新版自動啟用 Matter，因此您不再需要額外支援。

所有的 Philips Hue 產品 — 包括新舊系列 — 只要透過 Philips Hue Bridge 連接就能搭配 Matter 運作。²

問題與解答

Matter 的好處？

哪些 Hue 產品能搭配 Matter？

我需要 Philips Hue Bridge 透過 Matter 連接我的裝置嗎？

我如何連接 Matter？

Matter 與 Philips 的搭配使用上有任何硬體上的要求嗎？

我的智慧居定整合系列與 Matter 搭配的運作會加速嗎？

獲得支援

我們一直樂意幫助您！如果您需要更多 Philips Hue 與 Matter 在使用上的支援，查看更多問答集或與我們保持連絡。

  1. Philips Hue Play HDMI 同步盒與 Tap 點撥開關上的點撥器並不支援 Matter。
  2. 因為 Philips Hue Bridge 啟用 Matter 支援，透過藍牙連接的產品就不能搭配 Matter 使用。

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 