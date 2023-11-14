Matter 秉持簡約、可靠、互操作性與安全的基本原則，建立於此協定的各裝置皆已通過核定標準，現在和未來將無縫搭配、合作無間。
Philips Hue 和 Matter
Philips Hue Bridge 支援 Matter
Philips Hue Bridge 解開對所有的封鎖 — 包括 Matter。Philips Hue Bridge 更新版已能支援 Matter，代表您的 Hue 燈具與配件也能自動支援 Matter。¹
輕鬆整合其他智慧居家裝置
您可以連接所有最愛的功能 — Amazon Alexa、Apple Home 和 Google Assistant — 其他支援 Matter 的智慧居家裝置和應用程式當然也涵蓋其中，包括未來即將面世的產品。
智慧照明界領袖
Philips Hue 與總公司，Signify 都是連線標準聯盟的一員 (原 Zigbee 聯盟)。身為 Matter 掌舵委員會的現任委員，我們一向不遺餘力地對這項新標準的未來發展、測試與標準化流程頁獻一己之力。
您需要準備的物品
您已經擁有 Philips Hue Bridge 了嗎？那麼您準備好了！您將拿到軟體更新版自動啟用 Matter，因此您不再需要額外支援。
所有的 Philips Hue 產品 — 包括新舊系列 — 只要透過 Philips Hue Bridge 連接就能搭配 Matter 運作。²
問題與解答
Matter 的好處？
Matter 的好處？
哪些 Hue 產品能搭配 Matter？
哪些 Hue 產品能搭配 Matter？
我需要 Philips Hue Bridge 透過 Matter 連接我的裝置嗎？
我需要 Philips Hue Bridge 透過 Matter 連接我的裝置嗎？
我如何連接 Matter？
我如何連接 Matter？
Matter 與 Philips 的搭配使用上有任何硬體上的要求嗎？
Matter 與 Philips 的搭配使用上有任何硬體上的要求嗎？
我的智慧居定整合系列與 Matter 搭配的運作會加速嗎？
我的智慧居定整合系列與 Matter 搭配的運作會加速嗎？
- Philips Hue Play HDMI 同步盒與 Tap 點撥開關上的點撥器並不支援 Matter。
- 因為 Philips Hue Bridge 啟用 Matter 支援，透過藍牙連接的產品就不能搭配 Matter 使用。
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。