飛利浦 Hue 系統的中心

飛利浦 Hue 橋接器是您設定個人飛利浦 Hue 系統所需的一切。這實際上就像是操作的大腦，可讓您透過飛利浦 Hue app 控制您的所有飛利浦 Hue 產品。一旦您安裝飛利浦 Hue 橋接器並在您的智慧型裝置上下載飛利浦 Hue app 之後，您就可以充分發揮您的想像力及打造您專屬的系統