*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
Hue 橋接器
Hue Bridge 會解鎖全套功能：在離開時用語音或自動化功能控制燈光。將其連接到電源和路由器，然後在 Philips Hue app 中 (它進行自動更新的地方) 進行設定。
產品亮點
- 最多可新增 50 盞燈、12 個配件
- 搭配各種 Hue 燈使用
- Zigbee 技術
- 自動系統更新
- 使用應用程式或語音控制燈具
無論在室內或外出時皆可智慧控制
透過飛利浦 Hue iOS 和 Android app，您可以隨時隨地遙控燈光。檢查您出門前是否忘了關燈，並在工作晚歸時將燈光打開。
用您的聲音控制
飛利浦 Hue 可搭配 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google Home (由 Google Assistant 提供) 使用，好讓您用聲音控制燈光。您可以開啟及關閉燈光、調整至所需的亮度以提供完美的氛圍，甚至可以叫用預先設定的場景、變更顏色等等，這些都不需要動到一根手指。
飛利浦 Hue 系統的中心
飛利浦 Hue 橋接器是您設定個人飛利浦 Hue 系統所需的一切。這實際上就像是操作的大腦，可讓您透過飛利浦 Hue app 控制您的所有飛利浦 Hue 產品。一旦您安裝飛利浦 Hue 橋接器並在您的智慧型裝置上下載飛利浦 Hue app 之後，您就可以充分發揮您的想像力及打造您專屬的系統
最多可新增 50 種飛利浦 Hue 燈
選擇您想要的飛利浦 Hue 燈，並將其連接到您的飛利浦 Hue 橋接器。此橋接器非常強大，足以處理 50 種燈，所以請使用 Hue 燈照亮您的整個房子
以飛利浦 Hue 配件擴充
在飛利浦 Hue 系統中，您也可以連接多達 12 個配件，以進一步強化您連接的照明體驗
ZigBee 技術
飛利浦 Hue 是根據 ZigBee，這是低功率、可靠的燈光控制技術。新的功能和改良會持續加入系統中。軟體和韌體的更新是以無線且順暢的方式直接對您的飛利浦 Hue 產品執行