*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
調光開關 (最新型號)
根據一日中的不同時段，調暗或調亮房間光線、切換燈光場景或獲得最佳照明。Hue 調光開關可固定至牆壁或磁性表面上，也可以在家中任何位置當作遙控器使用。
產品亮點
- 無線安裝
- 以電池供電
- 輕鬆操作燈光場景
- 當做遙控器
立即控制燈光
使用 Hue 調光開關，立即控制 Philips Hue 智慧型燈具。只需按一下按鈕，即可控制整個家，讓房間立刻變暗或變亮、開啟和關閉燈光，或設置燈光場景。
輕鬆的無線安裝
Hue 調光開關的電池供電無線設計，您可以利用內附的自黏膠帶安裝在任何地方。也可以從牆板上卸下開關，當成遙控器或連接到任何磁性表面。
只要按一下按鈕，即可設置場景
只要按一下 Hue 按鈕，即可切換四個預設照明調配：「享受閱讀」、「放鬆休息」、「活力充沛」及「專注精神」。您可自訂開關，新增您喜歡的燈光場景，或根據一天中的時間搭配照明調配，設置完美的燈光。
充分發揮自訂控制功能
將 Hue 調光開關與 Hue Bridge 配對，以控制家中所有燈具、房間或區域 (無論開關位於何處)，並可以根據自己的喜好來自訂開關。