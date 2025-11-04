使用 Philips Hue 人體感應器，舉手投足即能啟動智慧燈具，以電池供電的感應器可以隨意被安裝在家中的任何角落。
不再提供的項目
顏色
白光
材質
合成纖維
操作濕度
適於室內使用
操作溫度
0°C - 40°C
可攜式
是
2 年
EAN/UPC - 產品
8718699721664
淨重
0.1 kg
0.15 kg
高度
16.5 cm
長度
5.5 cm
寬度
8.8 cm
材質編號 (12NC)
929001260765
0.065 kg
3 cm
保固
重量
65
電池類型
AAA (LR03)
內附電池
2 x AAA
最短電池壽命
2 年
安裝選項
獨立式
牆壁
感應器深度
20 mm
感應器高度
55 mm
感應器寬度
可升級軟體
連接到 Hue 橋接器 時
與效果功能相容
Yes
與 HomeKit 相容
Philips Hue 應用程式
IOS 15 及更新版本
Android 10.0 及更新版本
聲控助理
Amazon Alexa
Google Assistant
Microsoft Cortana
WiFi
Works without Wi-Fi
定義的支援期間
Minimum of 48 months after introduction date
最大配件數
12 (with Hue Bridge)
通訊協定
藍牙
Zigbee
與第三方系統相容性
Alexa
Google Home
Apple HomeKit
IFTTT
Klikaanklikuit
Matter
Samsung Smartthings
Sonos
使用者手冊
產品廢棄處理
根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響
拆卸
