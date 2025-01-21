*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
人體感應器
使用 Hue 移動感應器，只要舉手投足就能啟動智慧型燈具，電池供電的感測器可以輕鬆安裝在家中任何角落。
產品亮點
- 橋接器已啟用
- 無線安裝
- 智慧控制
- 自動化您的燈光
- 適合安裝在家中各個房間
離家遙控功能
透過 Philips Hue App，讓您即使人不在家，依然可以控制自家的燈光。只要啟動遠端遙控功能，即可開關自家的燈光，還可以讓家裡以您喜歡的方式亮起。
回到明亮溫暖的家
啟用 Philips Hue App 辨識您在住家附近的功能，選定的智慧型燈具即會在您下車或走到大門之前自動亮起。
利用智慧型燈具營造有人在家的氣氛
不在家的時候，使用 Philips Hue App 設定排程。您的智慧型燈具會在選定的時間亮起，有時候提早或延後幾分鐘，就像家裡隨時有人一樣。
可語音控制燈光
Hue 橋接器可搭配 Alexa、Apple HomeKit 和 Google Assistant 使用，讓您可用聲音控制燈光。您可以聲控開啟及關閉燈光、調整至所需的亮度，甚至可設定燈光氛圍。