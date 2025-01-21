*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
讓您的娛樂變身為完全沉浸式燈光同步體驗。 Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K 可使 Philips Hue 燈與螢幕內容同步，提升您播放、觀看和聆聽的方式。 超快的更新率可讓您的燈光顏色與 8K 60Hz 和 4K 120Hz 的最高品質視訊內容同步。
產品亮點
- 將燈光與 8K 60Hz 和 4K 120Hz 的電視內容同步
- HDMI 2.1 認證
- 打造與螢幕內容 1:1 色彩同步
- 可連結多達 10 盞 Philips Hue 燈具
- 螢幕前方沒有懸掛攝影機或電線
讓您的 Philips Hue 燈與您的電視螢幕同步
使用 Philips Hue Play HDMI Sync Box 創造身歷其境的媒體體驗。只要將同步調整器與 HDMI 媒體裝置 (包括串流裝置、遊戲機、機上盒等等)，即可觀賞如 Netflix 和 Amazon Prime 等串流服務。您的燈光將與您的電視螢幕同步調暗、調亮和變色。
快速、順暢地照明體驗
您的燈會與您電視螢幕同步，因此無論是播放電影、音樂或玩遊戲，您可享有零延遲的體驗，創造出真正身歷其境的體驗。使用同步調整器，以前所未有的方式觀賞您最喜歡的內容。
可搭配任何 Hue 備有可調色功能的燈光使用
同步調整器可搭配所有 Philips Hue White and Color Ambiance 燈泡或燈具使用。您的休閒娛樂區最多可以新增 10 盞 Philips Hue 備有可調色功能的燈光，然後在觀看時每盞燈會個別回應螢幕上的電視內容，以周圍環境照明為媒體帶來生命力。
在應用程式中進行個人化設定
打造專屬的休閒娛樂體驗。使用應用程式變更您的燈光設定，例如效果的亮度和速度，並定義預設啟動設定。
容易安裝、設定和使用
只要簡易安裝，就能輕鬆連線至您的橋接器並搭配任何電視與 HDMI 裝置使用同步調整器。您能以任何方式控制娛樂體驗和同步調整器：使用應用程式、產品上的控制鈕、任何紅外線電視遙控器或以 Amazon Alexa、Siri 和 Google Assistant 語音控制。