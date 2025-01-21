*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
Play 影音燈光同步器
使用 Philips Hue Play HDMI Sync Box 將您的智慧型照明同步到電視螢幕上的內容。四個 HDMI 連接埠可讓您將媒體裝置連接到 Hue 設定，以便快速、順暢地顯示色彩繽紛的智慧型照明來回應及反映您所觀看或收聽的內容
產品亮點
- 需要搭配 Philips Hue橋接器
- 將燈光與 HDMI 裝置進行同步
- 支援 Dolby Vision、HDR10+、4K
- 調整強度和亮度
讓您的 Philips Hue 燈與您的電視螢幕同步
使用 Philips Hue Play HDMI Sync Box 創造身歷其境的媒體體驗。只要將同步調整器與 HDMI 媒體裝置 (包括串流裝置、遊戲機、機上盒等等)，即可觀賞如 Netflix 和 Amazon Prime 等串流服務。您的燈光將與您的電視螢幕同步調暗、調亮和變色。
快速、順暢地照明體驗
您的燈會與您電視螢幕同步，因此無論是播放電影、音樂或玩遊戲，您可享有零延遲的體驗，創造出真正身歷其境的體驗。使用同步調整器，以前所未有的方式觀賞您最喜歡的內容。
可搭配任何 Hue 備有可調色功能的燈光使用
同步調整器可搭配所有 Philips Hue White and Color Ambiance 燈泡或燈具使用。您的休閒娛樂區最多可以新增 10 盞 Philips Hue 備有可調色功能的燈光，然後在觀看時每盞燈會個別回應螢幕上的電視內容，以周圍環境照明為媒體帶來生命力。
最多可連結 4 個 HDMI 裝置
同步調整器搭載四組 HDMI 輸入埠，讓您連接如遊戲機和串流裝置等媒體裝置，以便於將電視螢幕上的內容與 Philips Hue 燈光同步。由於內容必須先透過 HDMI 裝置通過同步調整器，因此同步調整器埠相容於智慧型電視應用程式。
在應用程式中進行個人化設定
打造專屬的休閒娛樂體驗。使用應用程式變更您的燈光設定，例如效果的亮度和速度，並定義預設啟動設定。
必須搭配 Hue 橋接器
Hue 橋接器* 是您的智慧照明系統的核心，能將您的 Hue White and Color Ambiance 智慧燈光與您的應用程式和同步調整器連線，可讓您在同步時自訂並儲存燈光設定。 *同步調整器僅相容於方形 Hue 橋接器 V2。
容易安裝、設定和使用
只要簡易安裝，就能輕鬆連線至您的橋接器並搭配任何電視與 HDMI 裝置使用同步調整器。您能以任何方式控制娛樂體驗和同步調整器：使用應用程式、產品上的控制鈕、任何紅外線電視遙控器或以 Amazon Alexa、Siri 和 Google Assistant 語音控制。
支援高品質視訊格式
Philips Hue Play HDMI Sync Box 與 4K、Dolby Vision 和 HDR10+ 相容，讓您可以在家享受最高品質的畫面，更能與您的 Philips Hue 智慧型燈具同步，提供周圍環境照明。