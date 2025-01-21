使用 Philips Hue Play HDMI Sync Box 將您的智慧型照明同步到電視螢幕上的內容。四個 HDMI 連接埠可讓您將媒體裝置連接到 Hue 設定，以便快速、順暢地顯示色彩繽紛的智慧型照明來回應及反映您所觀看或收聽的內容