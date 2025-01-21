Round wireless remote control, white color, matte finish, three circular buttons with dotted markers, compact design, text PHILIPS visible.

Tap開關

只要按一下按鈕，即可在家中任何位置重現您最愛的四個場景。將Philips Hue Tap 當做遙控器，可同時關閉所有燈光。無線遙控且無需電池，舒適又便利。

產品亮點

  • 必須搭配橋接器
  • 無線安裝
  • 自動化您的燈光
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重現最愛的飛利浦 Hue 場景

重現最愛的飛利浦 Hue 場景

使用 Tap 開關，只要按下按鈕，就能重現 4 種不同的預設燈光場景或是開啟/關閉燈光。使用應用程式即可設定個人專屬場景，或是採用燈光設計師所打造的場景。您無需開啟飛利浦 Hue 應用程式就能使用 Tap 開關，即使 Wi-Fi 斷線也能使用。

安裝使用或遙控使用

安裝使用或遙控使用

您可以使用內附的掛盤將 Tap 開關安裝在任何位置，也可以將其從掛盤取下隨身攜帶，以便在家中任何位置使用。為一天當中的各種時刻設定合適的心情。

當做遙控器

當做遙控器

您也可以將飛利浦 Hue Tap 開關當做遙控器，增添使用上的便利性

一觸啟動，無需電池

一觸啟動，無需電池

Tap 開關以人動電能啟動，按下燈光開關的同時，便產生了足以控制智慧燈光的動力，是真正的無線、無電池解決方案。

需要飛利浦 Hue 橋接器

需要飛利浦 Hue 橋接器

本產品需要連接飛利浦 Hue 橋接器

規格

設計與外型

  • 顏色

    白光

  • 材質

    合成纖維

環境

隨附額外功能/配件

包裝尺寸與重量

包裝資訊

服務

技術規格

開關

內容物

支援項目

其他