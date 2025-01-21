Tap開關
只要按一下按鈕，即可在家中任何位置重現您最愛的四個場景。將Philips Hue Tap 當做遙控器，可同時關閉所有燈光。無線遙控且無需電池，舒適又便利。
產品亮點
- 必須搭配橋接器
- 無線安裝
- 自動化您的燈光
重現最愛的飛利浦 Hue 場景
使用 Tap 開關，只要按下按鈕，就能重現 4 種不同的預設燈光場景或是開啟/關閉燈光。使用應用程式即可設定個人專屬場景，或是採用燈光設計師所打造的場景。您無需開啟飛利浦 Hue 應用程式就能使用 Tap 開關，即使 Wi-Fi 斷線也能使用。
安裝使用或遙控使用
您可以使用內附的掛盤將 Tap 開關安裝在任何位置，也可以將其從掛盤取下隨身攜帶，以便在家中任何位置使用。為一天當中的各種時刻設定合適的心情。
當做遙控器
您也可以將飛利浦 Hue Tap 開關當做遙控器，增添使用上的便利性
一觸啟動，無需電池
Tap 開關以人動電能啟動，按下燈光開關的同時，便產生了足以控制智慧燈光的動力，是真正的無線、無電池解決方案。
需要飛利浦 Hue 橋接器
本產品需要連接飛利浦 Hue 橋接器
規格
設計與外型
設計與外型
顏色
白光
材質
合成纖維