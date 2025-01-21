重現最愛的飛利浦 Hue 場景

使用 Tap 開關，只要按下按鈕，就能重現 4 種不同的預設燈光場景或是開啟/關閉燈光。使用應用程式即可設定個人專屬場景，或是採用燈光設計師所打造的場景。您無需開啟飛利浦 Hue 應用程式就能使用 Tap 開關，即使 Wi-Fi 斷線也能使用。