*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
A60 - E27 智慧型燈泡 - 1100
這款 E27 智慧 LED 燈泡具有千萬種白色和彩色燈光色調，可讓您立即營造氣氛。這款燈泡適用於大多數燈具，可讓您在家中的任何角落安裝智慧燈泡。
產品亮點
- 全彩情境系列
- 已啟用藍牙
- 橋接器已啟用
- 透過 Hue 橋接器 智慧控制1600萬色
- 日光和彩色燈光
- 透過藍牙立即控制
- 新增 Hue 橋接器 以釋放更多功能
透過 Hue 藍牙 App，最多可控制 10 盞燈具
透過 Hue 藍牙 App，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。
可語音控制燈光*
當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明裝置或是單一燈具。
透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
使用超過1600萬種色彩改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氛圍。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對打造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以色彩美化家裡的裝潢佈置等。
從日出到日落，打造每個時刻專屬於您的氛圍
提供不同顏色豐富您的照明體驗。可調節亮度將明亮光線變換為較柔和的夜燈，按照日常需求客製最完美的色彩和亮度。
搭配日常生活所需的完美照明調配
善用專為日常生活所設計的四組預設光配方，讓您的一天過得更輕鬆自在：「活力充沛」、「專注精神」、「閱讀」、「放鬆休息」。「活力充沛」、「專注精神」這兩個冷色調場景，能在早晨幫助您集中精神，快速進入工作狀態，而「閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景，能幫助您放鬆心情，享受閱讀時光。
使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗
為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售)，享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使用 Hue 橋接器後，您可以享用多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息，加添人體感應器和調光遙控器等配件，不僅能自動化整個智慧家庭照明，即使您出門在外也能控制燈光。
離家遙控功能
透過 Philips Hue App，讓您即使人不在家，依然可以控制自家的燈光。只要啟動遠端遙控功能，即可開關自家的燈光，還可以讓家裡以您喜歡的方式亮起。
回到明亮溫暖的家
啟用 Philips Hue App 辨識您在住家附近的功能，選定的智慧型燈具即會在您下車或走到大門之前自動亮起。
利用智慧型燈具營造有人在家的氣氛
不在家的時候，使用 Philips Hue App 設定排程。您的智慧型燈具會在選定的時間亮起，有時候提早或延後幾分鐘，就像家裡隨時有人一樣。
可語音控制燈光
Hue 橋接器可搭配 Alexa、Apple HomeKit 和 Google Assistant 使用，讓您可用聲音控制燈光。您可以聲控開啟及關閉燈光、調整至所需的亮度，甚至可設定燈光氛圍。