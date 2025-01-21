使用我們目前最聰明的燈泡將自然日光的好處帶入您的家中，這款燈泡經重新設計後可省下 40% 電力，並配備 Chromasync™ 精確色彩匹配以及全光譜白光。 實現您理想的顏色或白光色調，然後使用從全亮度一直降至 0.2% 的超低調光進一步自訂。