A60 - E27 智慧型燈泡 - 1100
使用我們目前最聰明的燈泡將自然日光的好處帶入您的家中，這款燈泡經重新設計後可省下 40% 電力，並配備 Chromasync™ 精確色彩匹配以及全光譜白光。 實現您理想的顏色或白光色調，然後使用從全亮度一直降至 0.2% 的超低調光進一步自訂。
產品亮點
- Up to 1100 lumen
- Full-spectrum light (1000-20000K)
- Dimmable to 0.2% brightness
- Chromasync™ precision color
- Control using app or voice
可語音控制燈光*
當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明裝置或是單一燈具。
透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
使用超過1600萬種色彩改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氛圍。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對打造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以色彩美化家裡的裝潢佈置等。
從日出到日落，打造每個時刻專屬於您的氛圍
提供不同顏色豐富您的照明體驗。可調節亮度將明亮光線變換為較柔和的夜燈，按照日常需求客製最完美的色彩和亮度。
使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗
為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售)，享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使用 Hue 橋接器後，您可以享用多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息，加添人體感應器和調光遙控器等配件，不僅能自動化整個智慧家庭照明，即使您出門在外也能控制燈光。
規格
耐用性
更換週期數目
50,000
標稱使用壽命
25,000