在您的Philips Hue 系統中加入彩色情境燈泡，開啟無限可能的高品質照明體驗。
不再提供的項目
尺寸 (寬 x 高 x 深)
62x110
更換週期數目
50,000
標稱使用壽命
25,000
操作濕度
5%< H <95% (非冷凝)
操作溫度
-10°C – 45°C
可透過 Hue 應用程式與開關調光
是
2 年
EAN/UPC - 產品
8718696725788
淨重
0.11 kg
0.17 kg
高度
16.5 cm
長度
7.5 cm
寬度
8.8 cm
材質編號 (12NC)
929001368002
待機耗電量
0.2 W
保固
重量
76
燈泡技術
LED
燈座
E27
電源變壓器
100–240 V AC/50–60Hz
色溫
2000K-6500K +16 million colors
直徑
62 mm
外形規格
A60
110 mm
輸入電壓
110V-130V
光輸出
白色和彩色燈光
流明輸出
806 lm，4000K
最大運作功率
10 W
最大待機功率
0,2 W
功率因數
>0.5
可升級軟體
啟動
立即 100% 照明輸出
瓦數
等效瓦數
60 W
Hue 燈泡
1
與效果功能相容
Yes
與 HomeKit 相容
IOS
7 or later
Philips Hue 應用程式
IOS 15 及更新版本
Android 10.0 及更新版本
聲控助理
Amazon Alexa
WiFi
Works without Wi-Fi
定義的支援期間
Minimum of 48 months after introduction date
最大配件數
12 (with Hue Bridge)
通訊協定
藍牙
Zigbee
與第三方系統相容性
Alexa
Google Home
Apple HomeKit
IFTTT
Klikaanklikuit
Matter
Samsung Smartthings
Sonos
使用者手冊
無可用手冊
產品廢棄處理
根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響
拆卸
無可用的拆卸資訊