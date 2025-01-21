*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
Go 可攜式重點燈具
可攜式 Hue Go 讓智慧燈具如影隨形。從增添一抹色彩點綴到營造情調的明亮焦點，Hue Go 都能提供完美氣氛。可當成獨立燈具使用，或使用 Hue 橋接器加入您的智慧照明設備。
產品亮點
- 全彩情境系列
- 整合式 LED 和電池
- 透過應用程式的藍牙控制
- 使用應用程式或語音控制*
- 新增 Hue 橋接器 以釋放更多功能
透過 Hue 藍牙 App，最多可控制 10 盞燈具
透過 Hue 藍牙 App，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。
可語音控制燈光*
當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明裝置或是單一燈具。
透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
使用超過1600萬種色彩改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氛圍。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對打造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以色彩美化家裡的裝潢佈置等。
從日出到日落，打造每個時刻專屬於您的氛圍
提供不同顏色豐富您的照明體驗。可調節亮度將明亮光線變換為較柔和的夜燈，按照日常需求客製最完美的色彩和亮度。
搭配日常生活所需的完美照明調配
善用專為日常生活所設計的四組預設光配方，讓您的一天過得更輕鬆自在：「活力充沛」、「專注精神」、「閱讀」、「放鬆休息」。「活力充沛」、「專注精神」這兩個冷色調場景，能在早晨幫助您集中精神，快速進入工作狀態，而「閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景，能幫助您放鬆心情，享受閱讀時光。
使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗
為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售)，享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使用 Hue 橋接器後，您可以享用多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息，加添人體感應器和調光遙控器等配件，不僅能自動化整個智慧家庭照明，即使您出門在外也能控制燈光。
體驗影音內容與智慧型燈具的同步效果
使用 Hue Sync App 和 Hue 橋接器，將娛樂體驗帶到新境界。只要打開您的電影、音樂或遊戲，環繞在您四周的 Philips Hue 照明裝置就會隨著節奏變化燈光顏色。
產品上的控制按鈕
使用 Hue Go 背面的按鈕，來直接變更照明設定。輕按按鈕可讓您切換不同的照明場景，或使用預設的光配方，包括特別設計的四款日常作息場景「閱讀」、「放鬆休息」、「專注精神」和「活力充沛」。
真正的可攜式智慧情境燈
Hue Go 可攜式情境燈內建充電電池，可伴您上山下海。旅行時將這盞燈帶出門，當成浪漫晚餐的明亮焦點，或帶到室外為夏日派對增添氣氛。享受 2.5 小時的出色照明，或長達 18 小時的舒適燭光效果。
動態、自然的照明效果
用生動的燈光讓特殊時刻的氣氛更上一層樓。使用像是舒適燭光 (Cozy Candle)、週日咖啡 (Sunday Coffee)、靜思冥想 (Meditation)、魔法森林 (Enchanted Forest) 和夜之奇遇 (Night Adventure) 等動態光效營造任何情境的絕佳氛圍。
本產品有更換零件
正在尋找本產品的更換零件嗎？尋找替換電源轉接頭、安裝座等，為您的燈具注入新的活力。