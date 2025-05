可攜式

Philips Hue Go 是您家中用途最多樣化的燈光。酷玩1600萬色來彩繪您的牆面。不接電時,Philips Hue Go 可作為隨身情境燈,帶著它為您的活動營造最佳氛圍。採用充電式內建鋰電池,電力可維持長達 3 小時。您可以使用智慧型裝置體驗 Philips Hue Go 的完整功能,也可以使用產品上的按鈕來變化情境。雖然 Philips Hue Go 並無防水功能,但其設計可抵抗高濕度。