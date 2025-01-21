*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
Hue Go可攜式情境燈
在您的系統中加入具有彩色燈光的Philips Hue Go。Go 採用透明外殼的優雅設計。無線可攜的充電式設計，最久可使用長達 3 小時。您可透過 Philips Hue 系統或產品上的按鈕進行操控。
產品亮點
- 全彩情境系列
- 可攜式燈具
- 內建7種情境燈光
- 透過 Hue 橋接器 智慧控制*
- 內建7種情境燈光
可攜式
Philips Hue Go 是您家中用途最多樣化的燈光。酷玩1600萬色來彩繪您的牆面。不接電時，Philips Hue Go 可作為隨身情境燈，帶著它為您的活動營造最佳氛圍。採用充電式內建鋰電池，電力可維持長達 3 小時。您可以使用智慧型裝置體驗 Philips Hue Go 的完整功能，也可以使用產品上的按鈕來變化情境。雖然 Philips Hue Go 並無防水功能，但其設計可抵抗高濕度。
自然動態效果
用生動的燈光讓特殊時刻更加精采。飛利浦 Hue Go 有 5 種專利自然動態效果：舒適燭光 (Cozy Candle)、週日咖啡 (Sunday Coffee)、靜思冥想 (Meditation)、魔法森林 (Enchanted Forest) 和夜之奇遇 (Night Adventure)。每種動態效果都有自己的一套色彩混合，勾勒出適合的氛圍。
從智慧型裝置使用 Hue 橋接器全面控制
使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，發揮系統的無限可能。
透過 1600 萬色任意發揮創意
發揮照明創意，1600 萬色任您選擇，立即改變室內的樣貌與氛圍。只要輕觸一下按鈕，即可輕鬆打造場景。透過灑落的光線重溫您最愛的相片與難忘的時刻。儲存您最愛的燈光設定，只要用手指輕點一下，即可隨時叫出設定
將電影、電視節目、音樂和遊戲與智慧型燈具進行同步
將影音體驗擴展到整個房間，或讓燈光與您最愛的音樂同步，看看燈光如何與節奏相互輝映。下載第三方 App，並探索 Philips Hue 令人驚豔的沉浸式體驗。
點亮遊戲
讓您的遊戲體驗提升到全新的境界。下載第三方 App，並探索 Philips Hue 令人驚豔的功能。
從日出到日落輕鬆打造屬於您的氛圍
為任何時刻營造合適的氛圍，運用燈光裝飾居家生活。享受一年四季各種不同的風格，無論是讓您憶起春日微風的仿日光、夏日豔陽的暖光，或是冬日的酷涼冷光。
無論在室內或外出時皆可智慧控制
透過 Philips Hue iOS 和 Android App，您可以隨時隨地遙控燈光。檢查您出門前是否忘了關燈，並在工作晚歸時將燈光打開。
設定計時器，享受便利生活
只要使用 Philips Hue App 中的日常作息設定，就能讓您在外出時彷彿像在家中一樣。將燈光設定在預設時間開啟，用燈光迎接您回家。您甚至可以將各個房間設在不同的時間開啟燈光。當然您也可以讓燈光在夜晚逐漸關閉，這樣就不必擔心是否忘了關燈。
隨您想要的方式控制
使用橋接器連接 Philips Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過 Philips Hue App 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的 Philips Hue 體驗。Philips Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 運作，讓您用語音控制燈光。