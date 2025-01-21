*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
GU10 - 智慧聚光燈
GU10 燈泡十分適合用於聚光燈，讓您享受最好的智慧照明。 這款燈泡能在白色、彩色和極暗燈光之間切換，幫助您創造充滿沉浸感的體驗、協助您調整作息，此外還有更多功能。
產品亮點
- ±10 年使用壽命
- 立即無線調光
- 與藍牙和 Hue 橋接器相容
- 白色和彩色燈光
- 450 流明
使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗
為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售)，享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使用 Hue 橋接器後，您可以享用多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息，加添人體感應器和調光遙控器等配件，不僅能自動化整個智慧家庭照明，即使您出門在外也能控制燈光。
透過 Hue 藍牙 App，最多可控制 10 盞燈具
透過 Hue 藍牙 App，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。
可語音控制燈光*
當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明裝置或是單一燈具。
透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
使用超過1600萬種色彩改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氛圍。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對打造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以色彩美化家裡的裝潢佈置等。