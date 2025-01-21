真正的可攜式智慧燈具

Go 可攜式桌燈配備可充電電池，可真正伴您上山下海。任何需要彩色燈光的地方都可帶上這款燈具，例如在室內閱讀，或下一次在戶外舉辦的 BBQ 烤肉。充電一次即可提供長達 48 小時的照明，然後再帶回室內放至隨附的充電底座上充電。