*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
Hue Go 可攜式桌燈
這款白色可攜式智慧燈具讓您能隨意在任何地方使用智慧燈具。其經評定可在戶外使用，並配備鼠尾草綠色矽膠握把，方便您攜帶到最需要照明的地方，例如在室內閱讀或在室外用餐。
產品亮點
- ±10 年使用壽命
- 與藍牙和 Hue 橋接器相容
- 智慧電池系統
- 白色和彩色燈光
- 370 流明
透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
使用超過1600萬種色彩改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氛圍。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對打造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以色彩美化家裡的裝潢佈置等。
從日出到日落，打造每個時刻專屬於您的氛圍
提供不同顏色豐富您的照明體驗。可調節亮度將明亮光線變換為較柔和的夜燈，按照日常需求客製最完美的色彩和亮度。
隨您想要的方式控制
使用橋接器連接 Philips Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過 Philips Hue App 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的 Philips Hue 體驗。Philips Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 運作，讓您用語音控制燈光。
使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗
為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售)，享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使用 Hue 橋接器後，您可以享用多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息，加添人體感應器和調光遙控器等配件，不僅能自動化整個智慧家庭照明，即使您出門在外也能控制燈光。
真正的可攜式智慧燈具
Go 可攜式桌燈配備可充電電池，可真正伴您上山下海。任何需要彩色燈光的地方都可帶上這款燈具，例如在室內閱讀，或下一次在戶外舉辦的 BBQ 烤肉。充電一次即可提供長達 48 小時的照明，然後再帶回室內放至隨附的充電底座上充電。
產品上的控制按鈕
使用 Hue Go 背面的按鈕，來直接變更照明設定。輕按按鈕可讓您切換不同的照明場景，或使用預設的光配方，包括特別設計的四款日常作息場景「閱讀」、「放鬆休息」、「專注精神」和「活力充沛」。
動態、自然的照明效果
用生動的燈光讓特殊時刻的氣氛更上一層樓。使用像是舒適燭光 (Cozy Candle)、週日咖啡 (Sunday Coffee)、靜思冥想 (Meditation)、魔法森林 (Enchanted Forest) 和夜之奇遇 (Night Adventure) 等動態光效營造任何情境的絕佳氛圍。
規格
設計與外型
顏色
白光
材質
金屬