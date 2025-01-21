支援
Hue 全彩情境系列 Lightstrip Plus 燈條基本版 V4 2 公尺 正面特寫

Lightstrip Plus 燈條基本版 V4 2 公尺

為您家中的任何區域帶來七彩光芒！這款室內燈條採用彈性設計，最長延伸長達 10 公尺，可黏附在任何表面，並發出單一色調的白色或彩色燈光。

產品亮點

  • 一次投出單一顏色的燈光
  • 包含電源供應器
  • 透過藍牙或 橋接器控制
  • 2 公尺，最多可延長至 10 公尺
  • 高達 1700 流明
檢視所有產品規格
尋找產品手冊
塑型、切割或延伸 Lightstrip 燈條

塑型、切割或延伸 Lightstrip 燈條

擁有絕佳彈性的室內燈條，讓您隨空間塑型和彎曲。內附 Lightstrip 延伸版，可應用於較大面積表面，或切割燈條以符合較小空間限制。剩餘燈條再利用：使用內附的連接夾，將切下的燈條接上其他 Lightstrip 底座單元！

透過 Hue 藍牙 App，最多可控制 10 盞燈具

透過 Hue 藍牙 App，最多可控制 10 盞燈具

透過 Hue 藍牙 App，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

最長可延伸至 33 英尺

最長可延伸至 33 英尺

您可以新增多個 40 吋長的延伸版，將 Philips Hue Lightstrip Plus 延伸至最長 33 英尺，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。從明亮的天花板凹槽照明到走道或樓梯的環境導引燈，無限延展任何可能。Philips Hue Lightstrip Plus 確保每一條延伸版的色彩一致性。

可語音控制燈光*

可語音控制燈光*

當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明裝置或是單一燈具。

最長可延伸至 10 米

最長可延伸至 10 米

您可以新增多個 1 米長的延伸燈帶，將 Philips Hue 燈帶延伸至最長 10米，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。從明亮的天花板凹槽照明到走道或樓梯的環境導引燈，無限延展任何可能。 Philips Hue 燈帶確保每一條延伸燈帶色彩的一致性。

透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗

透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗

使用超過1600萬種色彩改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氛圍。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對打造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以色彩美化家裡的裝潢佈置等。

從日出到日落，打造每個時刻專屬於您的氛圍

從日出到日落，打造每個時刻專屬於您的氛圍

提供不同顏色豐富您的照明體驗。可調節亮度將明亮光線變換為較柔和的夜燈，按照日常需求客製最完美的色彩和亮度。

使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗

使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗

為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售)，享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使用 Hue 橋接器後，您可以享用多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息，加添人體感應器和調光遙控器等配件，不僅能自動化整個智慧家庭照明，即使您出門在外也能控制燈光。

兼顧功能與心情的明亮光線

兼顧功能與心情的明亮光線

透過超出總長度的光線涵蓋範圍及 1600 流明的高照明輸出，Philips Hue 燈條的照明效果良好，可同樣用作裝飾及功能照明光源。

規格

設計與外型

  • 顏色

    白光

  • 材質

    矽膠

耐用性

環境

隨附額外功能/配件

保固

照明特性

燈串/燈條

其他

包裝資訊

耗電量

產品尺寸與重量

服務

技術規格

內容物

支援項目

其他

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 