最長可延伸至 33 英尺

您可以新增多個 40 吋長的延伸版，將 Philips Hue Lightstrip Plus 延伸至最長 33 英尺，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。從明亮的天花板凹槽照明到走道或樓梯的環境導引燈，無限延展任何可能。Philips Hue Lightstrip Plus 確保每一條延伸版的色彩一致性。