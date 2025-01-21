*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
Lightstrip Plus 燈條基本版 V4 2 公尺
為您家中的任何區域帶來七彩光芒！這款室內燈條採用彈性設計，最長延伸長達 10 公尺，可黏附在任何表面，並發出單一色調的白色或彩色燈光。
產品亮點
- 一次投出單一顏色的燈光
- 包含電源供應器
- 透過藍牙或 橋接器控制
- 2 公尺，最多可延長至 10 公尺
- 高達 1700 流明
塑型、切割或延伸 Lightstrip 燈條
擁有絕佳彈性的室內燈條，讓您隨空間塑型和彎曲。內附 Lightstrip 延伸版，可應用於較大面積表面，或切割燈條以符合較小空間限制。剩餘燈條再利用：使用內附的連接夾，將切下的燈條接上其他 Lightstrip 底座單元！
透過 Hue 藍牙 App，最多可控制 10 盞燈具
透過 Hue 藍牙 App，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。
最長可延伸至 33 英尺
您可以新增多個 40 吋長的延伸版，將 Philips Hue Lightstrip Plus 延伸至最長 33 英尺，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。從明亮的天花板凹槽照明到走道或樓梯的環境導引燈，無限延展任何可能。Philips Hue Lightstrip Plus 確保每一條延伸版的色彩一致性。
可語音控制燈光*
當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明裝置或是單一燈具。
最長可延伸至 10 米
您可以新增多個 1 米長的延伸燈帶，將 Philips Hue 燈帶延伸至最長 10米，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。從明亮的天花板凹槽照明到走道或樓梯的環境導引燈，無限延展任何可能。 Philips Hue 燈帶確保每一條延伸燈帶色彩的一致性。
透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
使用超過1600萬種色彩改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氛圍。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對打造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以色彩美化家裡的裝潢佈置等。
從日出到日落，打造每個時刻專屬於您的氛圍
提供不同顏色豐富您的照明體驗。可調節亮度將明亮光線變換為較柔和的夜燈，按照日常需求客製最完美的色彩和亮度。
使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗
為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售)，享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使用 Hue 橋接器後，您可以享用多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息，加添人體感應器和調光遙控器等配件，不僅能自動化整個智慧家庭照明，即使您出門在外也能控制燈光。
兼顧功能與心情的明亮光線
透過超出總長度的光線涵蓋範圍及 1600 流明的高照明輸出，Philips Hue 燈條的照明效果良好，可同樣用作裝飾及功能照明光源。
規格
設計與外型
設計與外型
顏色
白光
材質
矽膠