最長可延伸至 10 米

您可以新增多個 1 米長的延伸燈帶，將 Philips Hue 燈帶延伸至最長 10米，以覆蓋較大面積的表面，及支援更廣泛的應用。從明亮的天花板凹槽照明到走道或樓梯的環境導引燈，無限延展任何可能。 Philips Hue 燈帶確保每一條延伸燈帶色彩的一致性。