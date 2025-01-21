支援
Hue 全彩情境系列 MR16 - 智慧聚光燈 - (2 入組) 正面特寫

MR16 - 智慧聚光燈 - (2 入組)

使用 Hue MR16 升級傳統聚光燈。 這款 MR16 燈泡採用的 12 V bi-pin 設計適用於大多數現有燈座，可讓您將彩色智慧照明帶到家中每個角落。 與多數變壓器相容。¹

產品亮點

  • ±10 年使用壽命
  • 立即無線調光
  • 與藍牙和 Hue 橋接器相容
  • 白色和彩色燈光
  • 各為 430 流明
可語音控制燈光*

當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明裝置或是單一燈具。

透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗

使用超過1600萬種色彩改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氛圍。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對打造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以色彩美化家裡的裝潢佈置等。

從日出到日落，打造每個時刻專屬於您的氛圍

提供不同顏色豐富您的照明體驗。可調節亮度將明亮光線變換為較柔和的夜燈，按照日常需求客製最完美的色彩和亮度。

使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗

為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售)，享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使用 Hue 橋接器後，您可以享用多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息，加添人體感應器和調光遙控器等配件，不僅能自動化整個智慧家庭照明，即使您出門在外也能控制燈光。

與多數變壓器相容

飛利浦 Hue MR16 智慧燈泡與標準 MR16 燈泡採用相同的 12V 低電壓，與大多數變壓器相容。*

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 