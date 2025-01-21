使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗

為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售)，享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使用 Hue 橋接器後，您可以享用多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息，加添人體感應器和調光遙控器等配件，不僅能自動化整個智慧家庭照明，即使您出門在外也能控制燈光。