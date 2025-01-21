MR16 - 智慧聚光燈 - (2 入組)
使用 Hue MR16 升級傳統聚光燈。 這款 MR16 燈泡採用的 12 V bi-pin 設計適用於大多數現有燈座，可讓您將彩色智慧照明帶到家中每個角落。 與多數變壓器相容。¹
產品亮點
- ±10 年使用壽命
- 立即無線調光
- 與藍牙和 Hue 橋接器相容
- 白色和彩色燈光
- 各為 400 流明
可語音控制燈光*
當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明裝置或是單一燈具。
透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
使用超過1600萬種色彩改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氛圍。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對打造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以色彩美化家裡的裝潢佈置等。
從日出到日落，打造每個時刻專屬於您的氛圍
提供不同顏色豐富您的照明體驗。可調節亮度將明亮光線變換為較柔和的夜燈，按照日常需求客製最完美的色彩和亮度。
使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗
為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售)，享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使用 Hue 橋接器後，您可以享用多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息，加添人體感應器和調光遙控器等配件，不僅能自動化整個智慧家庭照明，即使您出門在外也能控制燈光。
與多數變壓器相容
飛利浦 Hue MR16 智慧燈泡與標準 MR16 燈泡採用相同的 12V 低電壓，與大多數變壓器相容。*
規格
燈泡尺寸
尺寸 (寬 x 高 x 深)
50x49x50