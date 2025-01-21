*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
PAR38 - E26 智慧型燈泡
為戶外空間提供明亮的白色和彩色燈光。這款戶外 PAR38 智慧燈泡能讓您以喜愛的任何顏色照亮門廊、露台和人行道。
產品亮點
- 白色和彩色燈光
- 透過 Hue 橋接器智慧控制*
- 防水
利用 1600 萬色妝點戶外空間
Philips Hue 戶外照明可讓您盡情施展魔法。恣意玩轉 1600 萬色及應有盡有的白光色調，創造您想要的效果。打亮物體、樹葉或走道，讓您的空間更加亮眼出眾。使用 Hue 應用程式儲存您最愛的照明設定，只要用手指輕點一下，即可隨時叫出設定。
離家遙控功能
透過 Philips Hue App，讓您即使人不在家，依然可以控制自家的燈光。只要啟動遠端遙控功能，即可開關自家的燈光，還可以讓家裡以您喜歡的方式亮起。
回到明亮溫暖的家
啟用 Philips Hue App 辨識您在住家附近的功能，選定的智慧型燈具即會在您下車或走到大門之前自動亮起。
利用智慧型燈具營造有人在家的氣氛
不在家的時候，使用 Philips Hue App 設定排程。您的智慧型燈具會在選定的時間亮起，有時候提早或延後幾分鐘，就像家裡隨時有人一樣。
讓您的智慧燈具與日出和日落同步
讓您的智慧燈具與太陽協調運作，或確保獲得更明亮的日間採光效果。設定計時器，隨時開啟和關閉您的燈，或簡單地讓燈光與日出或日落同步。
連接您的 Hue Bridge，以完整啟動智慧型照明控制
此產品需要連接 Hue Bridge，才能解鎖完整的智慧型控制選項和功能。您可使用 Philips Hue 應用程式控制燈光、設置定時器、規劃行程、新增或移除燈光設定等等。* Hue Bridge 另售
可語音控制燈光
Hue 橋接器可搭配 Alexa、Apple HomeKit 和 Google Assistant 使用，讓您可用聲音控制燈光。您可以聲控開啟及關閉燈光、調整至所需的亮度，甚至可設定燈光氛圍。