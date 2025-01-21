利用 1600 萬色妝點戶外空間

Philips Hue 戶外照明可讓您盡情施展魔法。恣意玩轉 1600 萬色及應有盡有的白光色調，創造您想要的效果。打亮物體、樹葉或走道，讓您的空間更加亮眼出眾。使用 Hue 應用程式儲存您最愛的照明設定，只要用手指輕點一下，即可隨時叫出設定。