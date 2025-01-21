革新的家庭娛樂體驗

Philips Hue 是唯一可輕鬆同步您可調色燈光與電影和電玩的智慧照明品牌，能帶來令人歎為觀止的家庭娛樂體驗。革新的 Hue Sync 技術能捕捉您正在觀看或遊玩的內容，然後將內容轉譯成即時照明指令集，營造出五彩繽紛的全室體驗。