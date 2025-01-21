*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
Play gradient lightstrip 55 吋
Hue Play 漸變全彩情境燈帶打造頂級沉浸式照明體驗：45度角投光營造絕佳光效、真實還原影像豐富色彩，無限放大您的視覺享受！
產品亮點
- 必須搭配橋接器
- 僅適用於 55 吋到 60 吋電視
- 內附電源供應器和安裝座
- 融合白色和彩色燈光
- 需要 Hue 橋接器和 Hue sync box
完美混調色彩
單一 LED 燈條可在同一時間完美混調多種光線色彩。色彩會自然地流動，將光線投射到牆上，為您電視後的背景營造獨特效果。
環繞光效果
體驗環繞光的魔力！Hue Play gradient lightstrip 具有 45 度角光線投射功能，能夠即時對整個畫面上的內容做出反應，營造出引人入勝的電視觀賞與遊戲體驗。*需要 Philips Hue Play HDMI 同步調整器與 Hue Bridge (另售)。
革新的家庭娛樂體驗
Philips Hue 是唯一可輕鬆同步您可調色燈光與電影和電玩的智慧照明品牌，能帶來令人歎為觀止的家庭娛樂體驗。革新的 Hue Sync 技術能捕捉您正在觀看或遊玩的內容，然後將內容轉譯成即時照明指令集，營造出五彩繽紛的全室體驗。
輕鬆安裝
Philips Hue Play gradient lightstrip 專為電視娛樂設計而成。LED 線條提供三種尺寸，適合 55 吋或以上的電視，而且附帶安裝支架使安裝快速又輕鬆。
需要 Hue Sync 與 Hue Bridge
Philips Hue Play gradient lightstrip 需要 Philips Hue Play HDMI 同步調整器、Hue Sync 行動版 App 和 Hue Bridge。Bridge 還可讓您為整個住家新增最多 50 盞燈與配件、設定計時器和建立日常作息，而且還能用 Hue App 從任何地方控制燈光，不論您在室內或室外都適用。Philips Hue Play HDMI 同步調整器與 Hue Bridge 另售。
三種尺寸，完美貼合
Hue Play gradient lightstrip 提供三種尺寸。建議為 55~60 吋的電視使用 55 吋線條；65~70 吋電視使用 65 吋線條；75 吋及以上的電視使用 75 吋線條。如果您的電視尺寸落在這些建議尺寸之間，請使用較小的尺寸 (舉例來說，62 吋電視應使用 55 吋線條)。