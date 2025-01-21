*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
Play 燈條雙入組
Hue Play LED 黑色燈條雙入組讓您的樂趣加倍，無論是將之橫向放置、安裝在電視背面，或是直立擺放，隨意置於家中任何角落都能創造完美的居家氛圍
產品亮點
- 全彩情境系列
- 整合式 LED
- 黑色
- 透過 Hue 橋接器 智慧控制*
- 內建7種情境燈光
以智慧型燈具妝點空間
只需按一下按鈕，即可改變居家氛圍。使用超過 1,600 萬種色彩，精心創造特別的時刻、為派對佈置心情，或只是在晚上小小放鬆一下。
以智慧型照明放大您的娛樂
透過照明的魔力，讓自己沉浸在電影、遊戲或音樂中。有數百萬種顏色以及無數的照明選項可供選擇，您可以將客廳變成私人電影院，只需要準備好爆米花，好戲就上場！
以您的方式展示 Hue Play 燈箱
Philips Hue Play 玩轉情境燈箱可安裝於牆壁或電視，平放在任何表面上，或直立放置。這是一款多功能的智慧型燈具，是您客廳、娛樂空間或媒體室的完美配飾。
安裝在電視後面
使用隨附的固定夾和雙面膠帶，將 Philips Hue Play 智慧型燈條安裝於螢幕後面，立即以您選擇的顏色打造美麗背光。
一個插頭連接 3 個 Hue Play情境燈
Hue Play 不會在電視後面增加雜亂的電線或佔用過多的插座，您可以將三個 Hue Play 智慧型燈條一起連接到同一個電源裝置，為其他設備保留足夠的空間。
連接您的 Hue Bridge，以完整啟動智慧型照明控制
此產品需要連接 Hue Bridge，才能解鎖完整的智慧型控制選項和功能。您可使用 Philips Hue 應用程式控制燈光、設置定時器、規劃行程、新增或移除燈光設定等等。* Hue Bridge 另售