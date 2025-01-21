*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
超薄下照燈 6 吋
這款 6 吋超薄下照燈可為家中帶來亮麗色彩。 本款超薄下照燈採用無罐設計和超薄外形，可輕鬆安裝於任何天花板。 這款燈具提供 1600 萬色，可為居家環境創造嶄新個性。
產品亮點
- ±10 年使用壽命
- 可調式開箱即用
- 與藍牙和 Hue 橋接器相容
- 低耗電量 | A+
- White Ambiance +1600 萬色
透過 Hue 藍牙 App，最多可控制 10 盞燈具
透過 Hue 藍牙 App，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。
透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
使用超過1600萬種色彩改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氛圍。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對打造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以色彩美化家裡的裝潢佈置等。
搭配日常生活所需的完美照明調配
善用專為日常生活所設計的四組預設光配方，讓您的一天過得更輕鬆自在：「活力充沛」、「專注精神」、「閱讀」、「放鬆休息」。「活力充沛」、「專注精神」這兩個冷色調場景，能在早晨幫助您集中精神，快速進入工作狀態，而「閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景，能幫助您放鬆心情，享受閱讀時光。
使用 Hue 橋接器釋放智慧照明的完整體驗
為您的智慧型燈具添加 Hue 橋接器 (另售)，享受完整的 Philips Hue 照明體驗。使用 Hue 橋接器後，您可以享用多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。您可以建立日常作息，加添人體感應器和調光遙控器等配件，不僅能自動化整個智慧家庭照明，即使您出門在外也能控制燈光。
利用您的語音控制燈光*
使用藍牙聲控智慧燈具，在任何房間均可啟動免持協助功能。簡單地將您的 Hue 燈與任何相容的 Amazon Echo 或 Google Home 裝置配對，即可享受只用語音管理智慧燈具的便利。
透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
利用數百萬種顏色的燈光改造家中任何空間，立即營造出獨特氛圍。只要按一下按鈕，就可以為您的客廳灑上粉紅色光芒，或利用鮮豔色彩照亮家中每個角落，讓每一個待在家的平凡夜晚變成充滿個性的派對之夜。