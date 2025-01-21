智慧家庭的自動化中樞：Hue Bridge

Hue Bridge 是個人化 Philips Hue 智慧照明系統的必備元件，扮演著統籌各項功能的中樞角色，可與您的智慧型燈泡和 Hue 應用程式通訊，確保所有元件協調運作。Hue Bridge 也具備設定排程和計時器等智慧家庭自動化功能。