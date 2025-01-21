*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。
入門套件：3 個 E27 智慧型燈泡 (1100)
使用 Philips Hue 全彩情境系列入門套件為任何房間增添情境色彩。此套件包含 3 顆智慧型彩色燈泡和 1 個 Hue 橋接器，可以充分控制燈光、存取 Hue 應用程式並享用眾多豐富功能。
產品亮點
- 全彩情境系列
- 透過 Hue 橋接器 智慧控制1600萬色
- 日光和彩色燈光
- 智慧控制
- 內附 Hue 橋接器
從暖黃光到冷白光，輕鬆打造屬於您的氛圍
使用超過 50,000 種不同暖黃光到冷白光顏色，幫助您調整心情，無論何時都能讓您準備進入工作、遊戲或放鬆狀態。冷白光協助您開啟朝氣滿滿的一天，明亮白光讓您充滿活力，而暖金色調的燈光能幫助您沉靜下來準備入睡。
離家遙控功能
透過 Philips Hue App，讓您即使人不在家，依然可以控制自家的燈光。只要啟動遠端遙控功能，即可開關自家的燈光，還可以讓家裡以您喜歡的方式亮起。
體驗影音內容與智慧型燈具的同步效果
使用 Hue Sync App 和 Hue 橋接器，將娛樂體驗帶到新境界。只要打開您的電影、音樂或遊戲，環繞在您四周的 Philips Hue 照明裝置就會隨著節奏變化燈光顏色。
可語音控制燈光
Hue 橋接器可搭配 Alexa、Apple HomeKit 和 Google Assistant 使用，讓您可用聲音控制燈光。您可以聲控開啟及關閉燈光、調整至所需的亮度，甚至可設定燈光氛圍。
智慧家庭的自動化中樞：Hue Bridge
Hue Bridge 是個人化 Philips Hue 智慧照明系統的必備元件，扮演著統籌各項功能的中樞角色，可與您的智慧型燈泡和 Hue 應用程式通訊，確保所有元件協調運作。Hue Bridge 也具備設定排程和計時器等智慧家庭自動化功能。
規格
燈泡尺寸
尺寸 (寬 x 高 x 深)
60x110