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燈條 搭配 PC 時的 Hue Play gradient lightstrip 正面特寫

搭配 PC 時的 Hue Play gradient lightstrip

為您的遊戲設定打造漸層反應式彩色燈光！只要將 Hue Play gradient lightstrip 連接至 32 吋 –34 吋顯示器的背面即可。開始同步 Hue Sync 桌面應用程式，查看燈光反映出您在畫面上的每一個動作。

產品亮點
  • 適用 32 吋到 34 吋顯示器
  • 內附電源供應器和安裝座
  • 融合白色和彩色燈光
  • 需搭配 Hue 橋接器
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極致照明體驗

極致照明體驗

獲得豐富、優質的無縫漸層燈光。燈條上每一種顏色自然融合在一起，創造獨特的燈光效果。

適用於顯示器

Hue Play gradient lightstrip 可安裝在您的單一顯示器或三個顯示器設置的背面，可輕鬆彎曲燈條邊緣。

提升您的環境照明效果

提升您的環境照明效果

搭配使用其他具備彩色功能的 Philips Hue 燈時，就可以釋放出完整的環境照明效能。

易於安裝

易於安裝

Hue Play gradient lightstrip 提供三種尺寸，適用於單一顯示器和三個顯示器環境，內附安裝夾，可輕鬆連接至顯示器背面。

混合多種色彩的燈光

混合多種色彩的燈光

色彩自然融合後映照在牆上，在顯示器背面營造出獨特的效果。

個人化體驗

個人化體驗

切換模式、變更強度，並在應用程式中建立捷徑，讓您在每次遊戲時都能享受個人化體驗。

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 