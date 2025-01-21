為您的遊戲設定打造漸層反應式彩色燈光！只要將 Hue Play gradient lightstrip 連接至 32 吋 –34 吋顯示器的背面即可。開始同步 Hue Sync 桌面應用程式，查看燈光反映出您在畫面上的每一個動作。