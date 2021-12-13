單單憑藉 Hue Bridge，您就能存取整套智慧照明功能和連接 Hue Tap switch。
設定指引
如何設定 Hue Tap switch
連接 Hue Bridge
開始設定之前
您的 Hue Bridge 是否已連接並加入 Hue App？
您的 Hue Bridge 應該已經插入連接 Wi-Fi 及加入您的 Hue App。如果尚未執行，請先安裝 Hue Bridge。
您是否已經安裝 Hue Tap switch？
如果不確定如何安裝，請參閱 Hue Tap switch 隨附手冊。
設定 Tap switch
- 打開 Hue App。
- 前往 設定頁籤並輕擊 配件。
4. 輕擊 新增配件。
4. 點選 Hue Tap switch 並按照畫面說明操作。
5. 一旦 Hue App 找到 Tap switch，您將能夠選取 Tap switch 控制的房間或區域及按鈕功能。
需要協助嗎？
如果您需要 Tap switch 設定的額外協助，請瀏覽我們的常見問答集或與 Philips Hue 支援中心聯絡。
