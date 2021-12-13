支援

設定指引

如何設定 Hue Tap switch

連接 Hue Bridge

單單憑藉 Hue Bridge，您就能存取整套智慧照明功能和連接 Hue Tap switch。

開始設定之前

您的 Hue Bridge 是否已連接並加入 Hue App？

您的 Hue Bridge 應該已經插入連接 Wi-Fi 及加入您的 Hue App。如果尚未執行，請先安裝 Hue Bridge。

了解如何設定 Hue Bridge

您是否已經安裝 Hue Tap switch？

如果不確定如何安裝，請參閱 Hue Tap switch 隨附手冊。

設定 Tap switch

  1. 打開 Hue App。
  2. 前往 設定頁籤並輕擊 配件
設定

4. 輕擊 新增配件

新增配件

4. 點選 Hue Tap switch 並按照畫面說明操作。

5. 一旦 Hue App 找到 Tap switch，您將能夠選取 Tap switch 控制的房間或區域及按鈕功能。

Hue Tap switch

需要協助嗎？

如果您需要 Tap switch 設定的額外協助，請瀏覽我們的常見問答集或與 Philips Hue 支援中心聯絡。

