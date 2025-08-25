絕大多數 Hue 產品都支援 Hue MotionAware™ 技術。 但可能有些裝置並不支援 MotionAware™ 技術，因為其型號較舊，記憶體容量不支援新功能，或因其功能性質本來就無法充分發揮這項技術 (例如，某些電池供電型配件的電池耗電速度更快)。 以下清單顯示了不支援 Hue MotionAware™ 的裝置及其型號 ID。 您可以透過 Hue App 的「設定」>「軟體更新」來檢查您的裝置是否有這些型號 ID。