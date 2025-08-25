絕大多數 Hue 產品都支援 Hue MotionAware™ 技術。 但可能有些裝置並不支援 MotionAware™ 技術，因為其型號較舊，記憶體容量不支援新功能，或因其功能性質本來就無法充分發揮這項技術 (例如，某些電池供電型配件的電池耗電速度更快)。 以下清單顯示了不支援 Hue MotionAware™ 的裝置及其型號 ID。 您可以透過 Hue App 的「設定」>「軟體更新」來檢查您的裝置是否有這些型號 ID。
我的 Hue 裝置可以使用 MotionAware™ 嗎？
|產品類型
|型號識別碼
|Go 桌燈
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011、LLC012
|Hue Color 下照燈
|LCT002
|Hue Color 燈
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7、7602031I6、7602031J6、7602031K6、7602031N6、7602031P7、7602031PU、7602031U7、915005821901、915005822001、915005822301、915005822501、915005822601、LCT026、LCT030、LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001、LOM002、LOM003、LOM004、LOM005、LOM006、LOM007、LOM008、LOM009、LOM010、LOM010、LOM011
|Dimmer Switch
|RWL020、RWL021、RWL022
|Smart 按鈕
|ROM001、RDM003、RDM005
|壁式開關模組
|RDM001、RDM004
|Hue Tap dial switch
|RDM002、RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Friends of Hue 開關
|FOHSWITCH
|室內移動感應器
|SML001、SML003
|戶外移動感應器
|SML002、SML004
|接觸式感應器
|SOC001
|網路攝影機/門鈴
|CMW001、CMW002、CMW003、CMW004、CMW005、CMB001、CMB002
|第三方裝置 (非 Hue 或 Friends of Hue)
|(可有多個)
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。