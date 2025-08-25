支援

我的 Hue 裝置可以使用 MotionAware™ 嗎？

絕大多數 Hue 產品都支援 Hue MotionAware™ 技術。 但可能有些裝置並不支援 MotionAware™ 技術，因為其型號較舊，記憶體容量不支援新功能，或因其功能性質本來就無法充分發揮這項技術 (例如，某些電池供電型配件的電池耗電速度更快)。 以下清單顯示了不支援 Hue MotionAware™ 的裝置及其型號 ID。 您可以透過 Hue App 的「設定」>「軟體更新」來檢查您的裝置是否有這些型號 ID。 

產品類型 型號識別碼
Go 桌燈 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011、LLC012
Hue Color 下照燈 LCT002
Hue Color 燈 LCT001
Hue Go 7602031C7、7602031I6、7602031J6、7602031K6、7602031N6、7602031P7、7602031PU、7602031U7、915005821901、915005822001、915005822301、915005822501、915005822601、LCT026、LCT030、LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001、LOM002、LOM003、LOM004、LOM005、LOM006、LOM007、LOM008、LOM009、LOM010、LOM010、LOM011
Dimmer Switch RWL020、RWL021、RWL022
Smart 按鈕 ROM001、RDM003、RDM005
壁式開關模組 RDM001、RDM004
Hue Tap dial switch RDM002、RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Friends of Hue 開關 FOHSWITCH
室內移動感應器 SML001、SML003
戶外移動感應器 SML002、SML004
接觸式感應器 SOC001
網路攝影機/門鈴 CMW001、CMW002、CMW003、CMW004、CMW005、CMB001、CMB002
第三方裝置 (非 Hue 或 Friends of Hue) (可有多個)

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 