2. 使用「本服務」。

a. 使用「本服務」權限：我們提供您權限使用「本服務」控制和監視您擁有的「本產品」或被授權控制和監視的「本產品」。

b. 註冊使用者帳戶：「服務」可能會要求您擁有使用者帳戶才能使用「服務」。 您需負責用來設定您使用者帳戶的資訊的準確性，並採取措施來確保您使用者帳戶的安全。 如需我們隱私權的詳細資訊，請參閱第 5 節。

c. 您可以授權個人：如果您擁有管理員帳戶 (我們將此類使用者稱為「管理員」或「所有者」)，您可以依據服務的允許情況進行授權；其他具備可存取、使用、監控與控制產品及服務之使用者帳戶的個人， 我們將此類個人稱為「授權的使用者」。 您應只授予權限給您所信任並可以存取產品及服務的個人。

d. 改善「本服務」：

• 我們始終試著改善「本服務」和「本產品」，所以它們可能隨著時間變動。 我們可能藉由提供 (偵錯) 修正程式或修改版來更新「本服務」、引進新功能、變更或停止提供 (暫時或永久) 任何功能、元件或內容、對特定功能強加限制或限制存取所有或部分「本服務」。 我們將這些所有更新和變動簡稱為「更新」。

• 在某些情況下，「更新」可能會造成較舊的硬體裝置、第三方服務、軟體組態或設定不再適用於「服務」，而且您可能需要升級或變更這些裝置、服務、組態或設定，才能繼續使用「服務」。

• 我們在下列網站分開提供給您的終止支援政策 www.philips-hue.com/endofsupportpolicy。 如果我們的終止支援政策與我們隨「產品」提供的保固之間存在任何分歧，或是我們的終止支援政策可能導致在規定保固期內的「產品」終止支援，則我們的終止支援政策將取代這類保固的條款。

• 「更新」可能會自動進行，而不另行通知或另行獲得您的同意。 您同意這些自動「更新」。 如果您不想要自動安裝這類「更新」，您可以在應用程式的設定中表明。 我們可能也會要求您自行安裝「更新」，而且您有責任立即安裝。 未能安裝任何「更新」可能會給您帶來風險 (例如安全性風險)，而且將會影響或限制我們為您提供「服務」的責任和能力。

e.「本服務」取決於：「本服務」的正常運作取決於透過第三方裝置和服務供應商傳輸資料，包括您的 Wi-Fi 網路、啟用的無線裝置 (例如智慧型手機或平板電腦) 及寬頻網際網路存取 (適用特定產品)。 Signify 對於任何這些第三方裝置和服務、「本產品」和「本服務」的相容性和適度組態及相關成本並無控制權，亦概不負責。 倘若這些裝置或服務遭遇中斷、延遲、拒絕或任何緣由受到限制，可能造成「本服務」在限制期間不可靠或無法使用。 您須全權負責使用第三方產品和服務的任何費用。 特別是串流與檢視錄製影片可能會產生額外的大額費用。

f. 您的行為：我們在提供「服務」時，希望為所有人維護「服務」，這表示您必須遵守以下行為準則：

• 遵守適用的法律，包括出口管制和制裁、隱私權和智慧財產權

• 請勿傷害、干擾、濫用或破壞「服務」。

• 您聲明並保證您所在之國家 / 地區並未受到美國政府實施禁運措施，亦非屬經美國政府列為「支持恐怖份子」之國家 / 地區；並且您並非美國政府表列禁止或限制之對象。

g. 使用視訊及/或音訊內容：請注意，將「產品」與某些特定的視訊及/或音訊內容搭配使用可能會產生某些燈光組合，因而可能造成不適。 在這類情況下，請停止將「產品」與這類內容同步。

h. 可能需要額外「產品」：使用特定「產品」可能需要我們在使用說明指出的額外「產品」。

i.「服務」相關通訊：我們偶爾透過我們的網站或應用程式傳送給您公告和其他資訊。 如果您對於「本產品」、「本服務」或這些「條款」有任何疑問，請透過我們的消費者服務管道聯絡我們。

j. 反饋意見：我們歡迎您針對「本服務」和「本產品」提出反饋意見。 如果您選擇提供我們反饋意見，我們可能依此採取行動，惟對您並無任何義務。

k. 漏洞：任何產品如果運作時必須依賴無線或網際網路連線，或者連接到任何類型網路 (例如，雲端儲存) 可能不安全，並可能遭受惡意軟體和間諜軟體變體加以利用或入侵 (以下簡稱「漏洞」)。 惡意人士可能利用漏洞做為途徑，操作您的系統或相關產品的功能運作；檢視、擷取、變更、銷毀、竊取、揭露或竄改您或他人的資料；監控和/或監視您和他人的活動；造成網際網路和網路中斷；允許他人進行您帳戶的非預期或未經授權的存取，或採其他方式，造成人員、財產或資料暴露於風險之中。 我們不保證或表示「服務」完全安全、和/或「服務」沒有任何漏洞或不易受漏洞影響。

l. 超出合理控制：對於超出我們合理控制範圍的情況，包括因不可抗力、自然災害、恐怖主義、暴亂或戰爭等因素而導致合約無法履行或延遲履行之情況，我們一概無須負責。

m. AI 功能：「AI 功能」係指「產品」或「服務」內建的人工智慧功能。 我們可能會添加 AI 功能來執行特定的工作，並在引入它們時告訴您它們的工作原理、它們的局限性以及任何限制。 AI 功能的運作效果取決於其所用資料的品質和可用性。 其未必會按預期工作，我們不能保證其總是表現良好、準確或可靠。 AI 功能可能會給出錯誤、不完整或令人驚訝的結果。 您必須按照我們提供的指示使用 AI 功能，不得用於任何非法或禁止的活動。