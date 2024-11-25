Účty Philips Hue

Účty Philips Hue

Nezbytnou součástí Philips Hue je váš účet, který zajišťuje, že k vašemu systému budete mít přístup pouze vy – a ti, které k tomu oprávníte. 

Vaše soukromí je pro nás důležité

Účet Philips Hue je bezpečný způsob identifikace vlastníka systému Philips Hue. Umožňuje nastavit, kteří uživatelé a aplikace mají přístup k vašim produktům. Brzy si budete muset vytvořit účet Philips Hue. Chcete se dozvědět více o tom, jak budeme používat vaše data? Přečtěte si oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Aplikace Hue s obrazovkou Spravovat členy

Spravujte přístup uživatelů

Podívejte se (a spravujte!), kdo má přístup k vašemu systému Philips Hue, ať už je to aplikace, chytrý ekosystém nebo uživatel. Upravte oprávnění podle toho, co chcete, aby daný uživatel ovládal – jen světla, světla a bezpečnostní zařízení nebo všechno.

Obrázek zámku

Doplnění další vrstvy zabezpečení

Účty nám poskytují pokročilejší způsob, jak identifikovat vlastníka systému Philips Hue. Dokonce si můžete nastavit dvoufaktorové ověřování při přihlašování ke svému účtu.

Na jedné straně obrázku je muž ovládající aplikaci Hue, na druhé dům

Ovládání světel odkudkoli

S účtem Philips Hue a zařízením Hue Bridge získáte možnost ovládání systému i mimo domov. V aplikaci Philips Hue můžete odkudkoli zapínat a vypínat světla, kontrolovat systém Secure nebo upravovat nastavení.

Ovládejte více mostů Hue pomocí účtu Hue

Ovládejte více zařízení Hue Bridge

Máte více než jeden Hue Bridge? V průběhu tohoto roku si budete moci do jednoho účtu přidat více zařízení Hue Bridge a pro lepší přehled je zařadit do různých domácností.

Porovnání uživatelských oprávnění

Uživatelům ve svém účtu Philips Hue můžete přidělit čtyři typy oprávnění. Bez ohledu na to, jaká oprávnění máte, vždy budete moci ovládat světla – i když je internet vypnutý.

Osvětlení

Zabezpečení: základní

Zabezpečení: rozšířené

Správce

Ovládání světel bez internetu

Přidání nebo odstranění světel, senzorů a vypínačů¹

Vytvoření, úpravy a odebrání místností a zón

Vytvoření, úpravy a odebrání automatizací

Synchronizace: Propojení aplikace se Spotify

Synchronizace: Spuštění a zastavení

Zabezpečení: Aktivace a deaktivace systému

Zabezpečení: Sledování živého obrazu a videoklipů z kamery

Zabezpečení: Zobrazení časové osy události

Zabezpečení: Příjem upozornění

Zabezpečení: Správa nastavení kamery

Zabezpečení: Plán předplatného

Zabezpečení: Odstranění bezpečnostních zařízení

Přidání a odebrání zařízení Hue Bridge

Vytvoření, přejmenování a odstranění domácnosti

Správa uživatelských oprávnění

Co můžete dělat s účty Philips Hue

Aplikace Hue zobrazující kartu Synchronizovat se službou Spotify

Světla Philips Hue se službou Spotify

Propojte své účty Philips Hue a Spotify a sledujte, jak vaše světla reagují na hudbu. Začněte pomocí karty Synchronizace v aplikaci Hue – a proměňte místnost na osobní koncert.

Objevte Philips Hue + Spotify
Google Nest mini, Apple HomePod mini a Amazon Echo Dot na bílém pozadí.

Asistenti pro chytrou domácnost

Propojte svůj účet Philips Hue s chytrým domácím asistentem. Ovládejte světla hlasovými příkazy – řekněte jim, co mají udělat, a ony vás poslechnou – nemusíte ani hnout prstem.

Zjišťujte, co všechno dokáže hlasové ovládání
Zabezpečení chytré domácnosti

Zabezpečení chytré domácnosti

Získejte přístup k Philips Hue Secure, naší kolekci produktů a funkcí pro zabezpečení chytré domácnosti.

Objevte, jak funguje zabezpečení chytré domácnosti

Otázky a odpovědi

Jak si můžu založit účet Hue?

Pokud si zaregistruji účet Hue, co se stane s poskytnutými informacemi?

Dá se účet Hue využívat na několika zařízeních?

Jaké informace účet Hue vyžaduje?

Vyžaduje se v rámci přihlášení k účtu Hue dvoufaktorové ověřování?

Když si zaregistruji účet Hue, budu dostávat marketingová sdělení?

1 Pokud je zařízení součástí nastavení systému Philips Hue Secure, může ho odstranit pouze uživatel s oprávněním Zabezpečení: pokročilé nebo Správce.