Účty Philips Hue

Nezbytnou součástí Philips Hue je váš účet, který zajišťuje, že k vašemu systému budete mít přístup pouze vy – a ti, které k tomu oprávníte.
Vaše soukromí je pro nás důležité
Účet Philips Hue je bezpečný způsob identifikace vlastníka systému Philips Hue. Umožňuje nastavit, kteří uživatelé a aplikace mají přístup k vašim produktům. Brzy si budete muset vytvořit účet Philips Hue. Chcete se dozvědět více o tom, jak budeme používat vaše data? Přečtěte si oznámení o ochraně osobních údajů.
Spravujte přístup uživatelů
Podívejte se (a spravujte!), kdo má přístup k vašemu systému Philips Hue, ať už je to aplikace, chytrý ekosystém nebo uživatel. Upravte oprávnění podle toho, co chcete, aby daný uživatel ovládal – jen světla, světla a bezpečnostní zařízení nebo všechno.
Doplnění další vrstvy zabezpečení
Účty nám poskytují pokročilejší způsob, jak identifikovat vlastníka systému Philips Hue. Dokonce si můžete nastavit dvoufaktorové ověřování při přihlašování ke svému účtu.
Ovládání světel odkudkoli
S účtem Philips Hue a zařízením Hue Bridge získáte možnost ovládání systému i mimo domov. V aplikaci Philips Hue můžete odkudkoli zapínat a vypínat světla, kontrolovat systém Secure nebo upravovat nastavení.
Ovládejte více zařízení Hue Bridge
Máte více než jeden Hue Bridge? V průběhu tohoto roku si budete moci do jednoho účtu přidat více zařízení Hue Bridge a pro lepší přehled je zařadit do různých domácností.
Porovnání uživatelských oprávnění
Uživatelům ve svém účtu Philips Hue můžete přidělit čtyři typy oprávnění. Bez ohledu na to, jaká oprávnění máte, vždy budete moci ovládat světla – i když je internet vypnutý.
Ovládání světel bez internetu
Přidání nebo odstranění světel, senzorů a vypínačů¹
Vytvoření, úpravy a odebrání místností a zón
Vytvoření, úpravy a odebrání automatizací
Synchronizace: Propojení aplikace se Spotify
Synchronizace: Spuštění a zastavení
Zabezpečení: Aktivace a deaktivace systému
Zabezpečení: Sledování živého obrazu a videoklipů z kamery
Zabezpečení: Zobrazení časové osy události
Zabezpečení: Příjem upozornění
Zabezpečení: Správa nastavení kamery
Zabezpečení: Plán předplatného
Zabezpečení: Odstranění bezpečnostních zařízení
Přidání a odebrání zařízení Hue Bridge
Vytvoření, přejmenování a odstranění domácnosti
Správa uživatelských oprávnění
Co můžete dělat s účty Philips Hue
Světla Philips Hue se službou Spotify
Propojte své účty Philips Hue a Spotify a sledujte, jak vaše světla reagují na hudbu. Začněte pomocí karty Synchronizace v aplikaci Hue – a proměňte místnost na osobní koncert.
Asistenti pro chytrou domácnost
Propojte svůj účet Philips Hue s chytrým domácím asistentem. Ovládejte světla hlasovými příkazy – řekněte jim, co mají udělat, a ony vás poslechnou – nemusíte ani hnout prstem.
Zabezpečení chytré domácnosti
Získejte přístup k Philips Hue Secure, naší kolekci produktů a funkcí pro zabezpečení chytré domácnosti.
Otázky a odpovědi
Jak si můžu založit účet Hue?
Jak si můžu založit účet Hue?
Pokud si zaregistruji účet Hue, co se stane s poskytnutými informacemi?
Pokud si zaregistruji účet Hue, co se stane s poskytnutými informacemi?
Dá se účet Hue využívat na několika zařízeních?
Dá se účet Hue využívat na několika zařízeních?
Jaké informace účet Hue vyžaduje?
Jaké informace účet Hue vyžaduje?
Vyžaduje se v rámci přihlášení k účtu Hue dvoufaktorové ověřování?
Vyžaduje se v rámci přihlášení k účtu Hue dvoufaktorové ověřování?
Když si zaregistruji účet Hue, budu dostávat marketingová sdělení?
Když si zaregistruji účet Hue, budu dostávat marketingová sdělení?
1 Pokud je zařízení součástí nastavení systému Philips Hue Secure, může ho odstranit pouze uživatel s oprávněním Zabezpečení: pokročilé nebo Správce.