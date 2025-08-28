Když připojíte světla Hue k Asistentovi Google, získáte hlasové ovládání a možnost mít všechna chytrá zařízení v domácnosti pohromadě.
Co potřebujete
Propojte svůj systém Google Home se zařízeními Philips Hue.
Světla Philips Hue
Ať už máte žárovky, svítidla, nebo oboje, vaše světla Philips Hue jsou kompatibilní s Google Home.
Zařízení podporující Asistenta Google
Vyberte si z řady produktů Google, které podporují Asistenta Google, nebo jednoduše použijte své mobilní zařízení!
Aplikace Google Home
Na mobilní zařízení si stáhněte aplikaci Google Home.
Hue Bridge (pro plnou funkci)
Zatímco zařízení Philips Hue můžete ke Google Home připojit pomocí technologie Bluetooth, zařízení Hue Bridge odemyká ještě více funkcí (včetně podpory protokolu Matter).
Nastavení pomocí Hue Bridge
- Otevřete aplikaci Google Home.
- Klepněte na ikonu plus (+) v levém horním rohu.
- Klepněte na Nastavit zařízení.
- Klepněte na Funguje s Google.
- Na další obrazovce vyberte Philips Hue ze seznamu. Světlo můžete vyhledat procházením nebo zadáním „Philips Hue“ do vyhledávacího pole v horní části obrazovky.
- Budete přesměrováni na stránku svého účtu Philips Hue. Klepnutím na Ano udělíte aplikaci Google Home oprávnění ovládat světla Hue. Aplikace propojí Philips Hue s Asistentem Google.
- Klepnutím na ikonu šipky zpět se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace Google Home. Nyní budou v seznamu uvedena všechna světla a místnosti Philips Hue.
Stačí vyslovit „OK, Google…“
Po připojení zařízení Philips Hue ke Google Home můžete začít ovládat světla hlasem.
„Rozsviť světla.“
„Zhasni světla v kuchyni.“
„Rozsviť lampu u postele.“
„Rozsviť v ložnici modré světlo.“
„Nastav v obýváku Jarní květ.“
„Ztlum světla na 60 %.“
Otázky a odpovědi
Která zařízení kompatibilní s Asistentem Google můžu používat k ovládání světel Philips Hue?
Proč se moje světlo Philips Hue nezobrazuje v aplikaci Google Home?
Jak mám postupovat, pokud se mi prostřednictvím procesu snadného nastavení společnosti Google nedaří připojit žárovky Philips Hue k Asistentovi Google?
Jaké jsou výhody propojení s aplikací Google Home přes Matter v aplikaci Hue?
Jak se v aplikaci Hue propojím s aplikací Google Home přes Matter?
Jaké funkce aplikace Google Home jsou přes Matter podporovány?
Pokud povolím Matter pro svou integraci aplikace Google Home, přijdu o něco ze svého aktuálního nastavení?
Je Matter podporován všemi zařízeními Google Home a Google Nest?
Kompatibilní s Matter
Asistenta Google můžete jednodušeji propojit pomocí protokolu Matter, který je bezproblémový, bezpečný a navržený pro budoucnost chytrých domácností.
Získat podporu
Vždy vám rádi pomůžeme! Pokud potřebujete další podporu při párování Philips Hue a Google Home, podívejte se na další otázky a odpovědi nebo nás kontaktujte.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.