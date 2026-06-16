Älykäs ohjaus tavallisille valoille

Kolme riippuvalaisinta, joissa on valkoisena hehkuvia ei-älylamppuja.

Ohjaa muita kuin älyvalojasi älykkäästi langallisten seinäkytkinmoduulien ja älypistorasian avulla.
Tuo muut kuin älyvalosi osaksi Philips Hue -ekosysteemiä, niin voi ohjata niitä kätevästi Hue-sovelluksella, puhekomennoilla ja automaatioilla.

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Hanki älykästä ohjausta

Valkoinen langallinen Philips Hue -virtakytkinmoduuli

Virtakytkinmoduulit

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Valkoinen langallinen Philips Hue -himmenninmoduuli

Himmenninmoduuli

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Valkoinen Philips Hue -älypistorasia.

Älypistorasia

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Seinäkytkinmoduulin asennus

Vertaile moduuleita

Kätevän oppaan avulla selvität, mikä seinäkytkinmoduuli sopii sinulle parhaiten. Mukana on ei-älylampuille tarkoitettujen moduulien lisäksi kaksi Hue-älyvaloille tarkoitettua moduulia.

Langallinen virtakytkinmoduuli

1 and 2 channel

Osta langallinen virtakytkinmoduuli

Langallinen himmenninmoduuli

1 channel

Osta himmenninmoduuli

Langallinen seinäkytkinmoduuli

-

Osta langallinen seinäkytkinmoduuli

Seinäkytkinmoduuli

Battery

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Tuetut valot

Ei-älykkäät valot 
Ei-älykkäät himmennettävät valot 
Älyvalot
Älyvalot

Vaatii Hue Bridgen

Ei, mutta rajoitettu toiminnallisuus
Ei, mutta rajoitettu toiminnallisuus
Kyllä
Kyllä

Johdotus

Nollajohdin vaaditaan
Toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä
Nollajohdin vaaditaan
Ei vaadi nollajohdinta

Virtalähde

Verkkovirta
Verkkovirta
Verkkovirta
Patteri (käyttöikä yli 5 vuotta)

Kytkinyhteensopivuus

Keinukytkin, vipukytkin, painike
Keinukytkin, vipukytkin, painike
Keinukytkin, vipukytkin, painike
Keinukytkin, vipukytkin, painike

Kanavat

1 kanava tai 2 kanavaa
1 kanava

Mitat

41 x 37 x 15 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
43 x 38 x 10 mm

Himmennettävä

Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Matter-tuki

Kyllä (valona)
Kyllä (valona)
Kyllä, vain Bridgen kautta
Kyllä, vain Bridgen kautta

Bluetooth

Kyllä
Kyllä
Ei
Ei

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Langallinen seinäkytkinmoduuli (1 kpl)

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Smart plug -älypistoke

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Tosielämän valaistusideoita

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Katso, mihin Hue pystyy...

Nainen etuovella kommunikoi mustan langallisen Hue-video-ovikellon kautta.

Kodin turva

Nainen tanssii terassilla, joka on valaistu eri väreissä hehkuvilla Hue Festavia globe -valonauhoilla

Ulkovalaisimet

Neljän riippuvalaisimen rykelmä, jossa on lämpimän valkoista valoa hehkuvat Philips Hue -filamenttilamput.

Tunnelmavalaistus

Nainen pelaa peliä TV:llä, mukaansatempaava viihdevalaistus hehkuu punaisissa, oransseissa ja valkoisissa sävyissä.

Viihdevalaistus

Sänky, joka on valaistu Signe gradient -pöytävalaisimen sinisenä ja oranssina pehmeästi hehkuvalla valolla.

Valonauhat

Philips Hue -seinäkytkinmoduulien usein kysytyt kysymykset

Tarvitseeko seinäkytkinmoduuli pariston?

Kannattaako minun hankkia älylamppuja vai seinäkytkinmoduuli?

Mitä teen tavallisilla katkaisijoillani?

Mitä tapahtuu, jos joku painaa virran pois valokatkaisijasta?

Entä jos minulla on himmennin valokatkaisijan sijasta?

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