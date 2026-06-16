Tuetut valot

Ei-älykkäät valot

Ei-älykkäät himmennettävät valot

Älyvalot

Älyvalot

Vaatii Hue Bridgen

Ei, mutta rajoitettu toiminnallisuus

Ei, mutta rajoitettu toiminnallisuus

Kyllä

Kyllä

Johdotus

Nollajohdin vaaditaan

Toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä

Nollajohdin vaaditaan

Ei vaadi nollajohdinta

Virtalähde

Verkkovirta

Verkkovirta

Verkkovirta

Patteri (käyttöikä yli 5 vuotta)

Kytkinyhteensopivuus

Keinukytkin, vipukytkin, painike

Keinukytkin, vipukytkin, painike

Keinukytkin, vipukytkin, painike

Keinukytkin, vipukytkin, painike

Kanavat

1 kanava tai 2 kanavaa

1 kanava

–

–

Mitat

41 x 37 x 15 mm

41 x 37 x 17 mm

41 x 37 x 17 mm

43 x 38 x 10 mm

Himmennettävä

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Matter-tuki

Kyllä (valona)

Kyllä (valona)

Kyllä, vain Bridgen kautta

Kyllä, vain Bridgen kautta

Bluetooth

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei