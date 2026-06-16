Ohjaa muita kuin älyvalojasi älykkäästi langallisten seinäkytkinmoduulien ja älypistorasian avulla.
Tuo muut kuin älyvalosi osaksi Philips Hue -ekosysteemiä, niin voi ohjata niitä kätevästi Hue-sovelluksella, puhekomennoilla ja automaatioilla.
Älykäs ohjaus tavallisille valoille
Ohjaa muita kuin älyvalojasi älykkäästi langallisten seinäkytkinmoduulien ja älypistorasian avulla.
Hanki älykästä ohjausta
Vertaile moduuleita
Kätevän oppaan avulla selvität, mikä seinäkytkinmoduuli sopii sinulle parhaiten. Mukana on ei-älylampuille tarkoitettujen moduulien lisäksi kaksi Hue-älyvaloille tarkoitettua moduulia.
Langallinen virtakytkinmoduuli
1 and 2 channelOsta langallinen virtakytkinmoduuli
Langallinen himmenninmoduuli
1 channelOsta himmenninmoduuli
Langallinen seinäkytkinmoduuli
-Osta langallinen seinäkytkinmoduuli
Seinäkytkinmoduuli
BatteryOsta seinäkytkinmoduuli
Tuetut valot
Vaatii Hue Bridgen
Johdotus
Virtalähde
Kytkinyhteensopivuus
Kanavat
Mitat
Himmennettävä
Matter-tuki
Bluetooth
Suosituimmat tarvikkeet
Wall switch module
44,99 €
Smart plug -älypistoke
34,99 €
Tosielämän valaistusideoita
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