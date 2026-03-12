Langallinen virtakytkin (1-kanavainen)
Nykyinen hinta on 49,99 €
Nykyinen hinta on 49,99 €
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Tietoja Langallinen virtakytkin (1-kanavainen)
Lisää tavalliset valot osaksi Philips Hue -järjestelmääsi, niin voit ohjata niitä kätevästi. Langallisella virtakytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla – käyttökokemus on todella yhtenäinen. Sinun ei tarvitse vaihtaa kattokruunujasi tai design-valaisimiasi. Tee jo rakastamistasi valoista älykkäitä! Voit ohjata niitä Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai suoraan seinäkytkimellä. Aseta ajastimia ja aikatauluja, jotka sopivat päivittäisiin rutiineihisi. Pienikokoinen moduuli asennetaan valokatkaisijan taakse ja kytketään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvita. Hue-järjestelmä perustuu luotettavaan Zigbee-verkkoon. Kun liität valosi Hue-ekosysteemiin, voit ohjata valoja, vaikka Wi-Fi-yhteys katkeaisi.
- Tekee tavallisista valoista älykkäitä
- Ohjaa älyvaloja ja muita valoja
- Aseta ajastimet ja aikataulut
- Paristoton, nollajohto tarvitaan
- Hue Bridgellä saat käyttöösi lisää ominaisuuksia
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103111630
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Synteettinen
Kestävyys
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- 20 % < H << 70 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila
- -5 °C...45 °C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää Hue-kytkimen
- Kyllä
- Keskipiste
- Kyllä
Takuu
- 2 vuotta
- Kyllä
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Makuuhuone, Ruokailutila, Toiminnallinen, Käytävä, Kotitoimisto, Työhuone, Olohuone
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103111630
- Nettopaino
- 0,01 kg
- Bruttopaino
- 0,05 kg
- Korkeus
- 140 mm
- Pituus
- 88 mm
- Leveys
- 45 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004296701
Pakkauksen tiedot
- EAN
- 8721103111630
Tehonkulutus
- Teho
- 0,6
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 16,8 mm
- Kokonaispituus
- 41 mm
- Kokonaisleveys
- 37,3 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka III – Erityisen pieni jännite
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- Ei sovellettavissa
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Seinä, Katto
Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Kytkin
- Määritettävät painikkeet
- 1
- Käyttöikä
- 25,000 clicks
- Kiinnitysvaihtoehdot
- seinä
- Tuettu johdotus
- Nollajohdin
- Lähtökanava
- 1 kanava
- Tuettu kytkintyyppi
- Painike, Keinukytkin
- Lampun kuorma
- 6 A
- Himmentimen kuorma
- Ei sovellettavissa
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 48 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla