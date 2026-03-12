Langallinen virtakytkin (1-kanavainen)

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Lähikuva edestä Hue Langallinen virtakytkin (1-kanavainen)
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Tietoja Langallinen virtakytkin (1-kanavainen)

Lisää tavalliset valot osaksi Philips Hue -järjestelmääsi, niin voit ohjata niitä kätevästi. Langallisella virtakytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla – käyttökokemus on todella yhtenäinen. Sinun ei tarvitse vaihtaa kattokruunujasi tai design-valaisimiasi. Tee jo rakastamistasi valoista älykkäitä! Voit ohjata niitä Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai suoraan seinäkytkimellä. Aseta ajastimia ja aikatauluja, jotka sopivat päivittäisiin rutiineihisi. Pienikokoinen moduuli asennetaan valokatkaisijan taakse ja kytketään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvita. Hue-järjestelmä perustuu luotettavaan Zigbee-verkkoon. Kun liität valosi Hue-ekosysteemiin, voit ohjata valoja, vaikka Wi-Fi-yhteys katkeaisi.

  • Tekee tavallisista valoista älykkäitä
  • Ohjaa älyvaloja ja muita valoja
  • Aseta ajastimet ja aikataulut
  • Paristoton, nollajohto tarvitaan
  • Hue Bridgellä saat käyttöösi lisää ominaisuuksia
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