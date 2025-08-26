Tuki
Uudet älykodin valaistuksen Hue Bridge Pro- ja Philips Hue Bridge -ohjausjärjestelmät.

Tarvikkeet

Ota käyttöösi kaikki älyvalaistuksen mahdollisuudet Aseta valaisin syttymään liikkeestä. Määritä valaistusasetus painikkeen painalluksella.
Älykkäät tarvikkeet eivät ainoastaan tee älyvaloista älykkäämpiä – ne helpottavat elämää.

38 tuotetta
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Play HDMI sync box 8K

Hue

Play HDMI sync box 8K
Synkronoi valot TV:n sisältöön tarkkuuksissa 8K/60 Hz ja 4K/120 Hz
HDMI 2.1 -sertifioitu
Määrittää valot synkronoitumaan tarkalleen näytön sisältöön
Yhdistä jopa kymmenen Philips Hue -valoa
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Bridge

Hue

Bridge
Yksinkertainen asennus
Älykäs ohjaus
Liitä jopa 50 valaisinta
Ääniohjaus
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Ulkotunnistin

Hue

Ulkotunnistin
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Säänkestävä
Automatisoi valaistuksesi
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Dimmer switch

Hue

Dimmer switch
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Smart button älypainike

Smart Button -ohjauspainike

Smart button älypainike
Paristokäyttöinen
45 mm
Mattapintainen
Kiinnitä magneetilla tai jalustan avulla
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Motion sensor

Hue

Motion sensor
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Automatisoi valaistuksesi
Asennettavissa mihin tahansa
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Tap dial switch -kytkin

Hue

Tap dial switch -kytkin
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Smart plug -älypistoke

Hue

Smart plug -älypistoke
Lisää mikä tahansa valo Hue-järjestelmään
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä 100 W:n virtalähde ulkokäyttöön

Hue

100 W:n virtalähde ulkokäyttöön
Jatkokaapeli
Teho jopa 100 W
Musta
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Wall switch module

Hue

Wall switch module
Asennetaan nykyisen valokytkimen taakse
Mukautettavat valaistusasetukset
Ohjaa Hue-valoja nykyisellä kytkimellä
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Tap dial switch mini

Tarvikkeet

Tap dial switch mini
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Tap dial switch mini

Tarvikkeet

Tap dial switch mini
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena
