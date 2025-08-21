Kamerat, ovisensorit, ovikellot ja älyvalot suojaavat läheisiäsi jo ennestään omistamasi Philips Hue -järjestelmän avulla.
Kodin turvallisuus kohtaa älykkään valaistuksen
Valvontakamerat
Pidä kotiasi silmällä koko ajan. Terävällä ja selkeällä 2K- tai 1080p HD -livestreamilla, pimeänäkötoiminnolla sekä kaiuttimella kaksisuuntaista keskustelua ja äänihälytyksiä varten nämä kamerat toimivat silminäsi ja korvinasi, kun et ole paikalla.
Ovikellokamera
Valvo etuoveasi älykkäällä video-ovikellolla. Näe, kuule ja tiedä kuka on paikalla milloin ja missä tahansa. Kun liikettä havaitaan, valot syttyvät näkyvyyden parantamiseksi.
Ovisensori
Ylivertainen mielenrauha. Käyttöön otetut ovisensorit lähettävät hälytyksen ja jopa sytyttävät valot, kun joku avaa ikkunan, oven, kaapin tai kassakaapin. Philips Hue Bridge vaaditaan.
Tilaukset
Tilaksella saat lisää turvaominaisuuksia, kuten älykkäät liiketunnistusvyöhykkeet ja jopa 60 päivän videohistorian. Valitse Basic- tai Plus-vaihtoehdon välillä tarpeidesi mukaan.
Ohjaa sovelluksella
Hälytykset lähetetään suoraan puhelimeesi. Käynnistä valo- tai äänihälytykset napauttamalla. Philips Hue -sovelluksen avulla älykodin turvallisuus on kämmenelläsi.
Tutustu älykkääseen turvajärjestelmään
Saat kaiken tarvittavan älykodin turvajärjestelmän asentamiseen aloituspakkauksen avulla. Saat kaikki parhaat ominaisuudet parhaaseen hintaan – ja välittömän mielenrauhan kotiisi ja lompakkoosi.
Räätälöi älykästä kodin turvaa
Hue
Bridge
59,95 €
54,99 €
Hue
Secure Ovisensori
69,99 €
Hue
Secure Ovisensori
69,99 €
Hue White and color ambiance
A60 - E27-älylamppu - 800 (2 kpl)
99,99 €
59,99 €
Hue
Jatkokaapeli ulkokäyttöön (5 m)
19,99 €
Hue
Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline
169,99 €
Hue
Secure-kaapeli, putoamisen estävä
14,99 €
Hue White and color ambiance
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
149,99 €
Kysymyksiä ja vastauksia kodin turvallisuudesta
Minkä tyyppisiä Secure-kameroita on saatavilla?
Mitä tarvitsen, jotta voin aloittaa Philips Hue -turvaominaisuuksien käytön?
Mitkä Philips Hue -tuotteet toimivat Secure-kokoonpanon kanssa?
Voinko lisätä Secure-laitteita Bluetoothilla ohjattuun Philips Hue -kokoonpanooni?
Onko Secure-tilauksen maksullisista ominaisuuksista saatavilla maksutonta kokeiluversiota?
Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.