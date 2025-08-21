Tuki

Kodin turvallisuus kohtaa älykkään valaistuksen

Kamerat, ovisensorit, ovikellot ja älyvalot suojaavat läheisiäsi jo ennestään omistamasi Philips Hue -järjestelmän avulla.

Kasvin vieressä olevalle hyllylle sijoitettu valkoinen Hue-turvajärjestelmä

Valvontakamerat

Pidä kotiasi silmällä koko ajan. Terävällä ja selkeällä 2K- tai 1080p HD -livestreamilla, pimeänäkötoiminnolla sekä kaiuttimella kaksisuuntaista keskustelua ja äänihälytyksiä varten nämä kamerat toimivat silminäsi ja korvinasi, kun et ole paikalla.

Lue lisää turvakameroista
Seinälle asennettu musta Hue-ovikellokamera.

Ovikellokamera

Valvo etuoveasi älykkäällä video-ovikellolla. Näe, kuule ja tiedä kuka on paikalla milloin ja missä tahansa. Kun liikettä havaitaan, valot syttyvät näkyvyyden parantamiseksi.

Lue lisää video-ovikelloista
Hue-ovisensori

Ovisensori

Ylivertainen mielenrauha. Käyttöön otetut ovisensorit lähettävät hälytyksen ja jopa sytyttävät valot, kun joku avaa ikkunan, oven, kaapin tai kassakaapin. Philips Hue Bridge vaaditaan. 

Osta ovisensoreita
Pariskunta katsoo turvakameran materiaalia tabletilla

Tilaukset

Tilaksella saat lisää turvaominaisuuksia, kuten älykkäät liiketunnistusvyöhykkeet ja jopa 60 päivän videohistorian. Valitse Basic- tai Plus-vaihtoehdon välillä tarpeidesi mukaan.

Vertaile Secure-tilauksia
Hahmo lähestyy takaovea

Ohjaa sovelluksella

Hälytykset lähetetään suoraan puhelimeesi. Käynnistä valo- tai äänihälytykset napauttamalla. Philips Hue -sovelluksen avulla älykodin turvallisuus on kämmenelläsi.

Näin se toimii
Philips Hue – kodin älykkään turvan päästä päähän -salaus

Hanki päästä päähän -salaus

Yksityisyytesi on meille etusijalla. Oletusarvoisesti jokainen Philips Hue Secure -kamera käyttää päästä päähän -salausta (E2EE). Kaikki video, ääni ja tilannekuvat salataan salasanalla, joka on vain sinulla.

Lue lisää
Kaksi Philips Hue -älylamppua, Hue Bridge Pro, kaksi Hue-ovisensoria ja valkoinen langallinen Hue-turvakamera.

Tutustu älykkääseen turvajärjestelmään

Saat kaiken tarvittavan älykodin turvajärjestelmän asentamiseen aloituspakkauksen avulla. Saat kaikki parhaat ominaisuudet parhaaseen hintaan – ja välittömän mielenrauhan kotiisi ja lompakkoosi.

Osta aloituspakkauksia

Räätälöi älykästä kodin turvaa

Flash sale -25 %
Bridge

Hue

Bridge
Yksinkertainen asennus
Älykäs ohjaus
Liitä jopa 50 valaisinta
Ääniohjaus

59,95 €

54,99 €

Flash sale -25 %
Secure Ovisensori

Hue

Secure Ovisensori
Langaton asennus
Automatisoi valaistuksen
Pitkä akunkesto
Kiinnitetään oviin tai ikkunoihin

69,99 €

Flash sale -25 %
Secure Ovisensori

Hue

Secure Ovisensori
Langaton asennus
Automatisoi valaistuksen
Pitkä akunkesto
Kiinnitetään oviin tai ikkunoihin

69,99 €

Säästä jopa 40 %
A60 - E27-älylamppu - 800 (2 kpl)

Hue White and color ambiance

A60 - E27-älylamppu - 800 (2 kpl)
Jopa 806 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Ohjaus Bluetoothilla
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

99,99 €

59,99 €

Flash sale -25 %
Jatkokaapeli ulkokäyttöön (5 m)

Hue

Jatkokaapeli ulkokäyttöön (5 m)
Jatkokaapeli
Pituus 5 m
Musta

19,99 €

Flash sale -25 %
Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline

Hue

Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline
Päästä päähän -salaus
1080p HD -video
Kytketään pistorasiaan
Mukana teline

169,99 €

Flash sale -25 %
Secure-kaapeli, putoamisen estävä

Hue

Secure-kaapeli, putoamisen estävä
Yhteensopiva kaikkien Secure-kameroiden kanssa
Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista
Vaikeuttaa ei-toivottua poistoa
Suositellaan yli 2 metrin korkeuteen asennettaville kameroille

14,99 €

Flash sale -25 %
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Hue White and color ambiance

Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
LowVolt-järjestelmä – aloituspakkaus
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*

149,99 €

Näytä kaikki tuotteet
Valot älykotiin

Osta valaistusta huoneittain

Philips Hue ‑valikoimasta löytyy valaisin joka huoneeseen, niin sisälle kuin myös ulos. Selaa esimerkiksi olohuoneen, keittiön, makuuhuoneen tai kylpyhuoneen mukaan ja ota selvää, mitä tuotteita suosittelemme kuhunkin niistä.

Valaistus huoneittain

Kysymyksiä ja vastauksia kodin turvallisuudesta

Minkä tyyppisiä Secure-kameroita on saatavilla?

Mitä tarvitsen, jotta voin aloittaa Philips Hue -turvaominaisuuksien käytön?

Mitkä Philips Hue -tuotteet toimivat Secure-kokoonpanon kanssa?

Voinko lisätä Secure-laitteita Bluetoothilla ohjattuun Philips Hue -kokoonpanooni?

Onko Secure-tilauksen maksullisista ominaisuuksista saatavilla maksutonta kokeiluversiota?

Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay