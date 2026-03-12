Langallinen seinäkytkinmoduuli (1 kpl)
Nykyinen hinta on 44,99 €
Nykyinen hinta on 44,99 €
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Bridge Pro
99,99 €
Tuotteelle Langallinen seinäkytkinmoduuli (1 kpl) uusi bridge vaaditaan
Tietoja Langallinen seinäkytkinmoduuli (1 kpl)
Langallinen seinäkytkinmoduuli varmistaa, että Philips Hue -valot saavat virtaa ja ovat ohjattavissa – vaikka perinteinen valokatkaisija olisi pois päältä. Moduuli toimii verkkovirralla, joten paristoja ei tarvita. Moduuli asennetaan olemassa olevan valokatkaisijan taakse, ja sen avulla voit ohjata huoneiden ja alueiden valoja tai vaihtaa valaistusasetusta katkaisijaa painamalla. Seinäkytkinmoduuli vaatii toimiakseen Hue Bridgen, joka muodostaa luotettavan Zigbee-verkon. Näin voit ohjata valojasi, vaikka Wi-Fi-yhteys katkeaisi.
- Pitää Hue-valot tavoitettavissa
- Tekee nykyisistä kytkimistä älykkäitä
- Ohjaa valoja, huoneita tai alueita
- Paristoton, nollajohto tarvitaan
- Hue Bridge vaaditaan
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103140494
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Synteettinen
Kestävyys
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- 20 % < H << 70 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila
- -5 °C...45 °C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää akut
- ei
- Mukana kiristin
- Kyllä
- Sisältää Hue-kytkimen
- Kyllä
- Integroitu LED
- ei
- Voidaan yhdistää Philips HUE -siltaan
- Kyllä
- Keskipiste
- Kyllä
- Keskipiste
- Kyllä
Takuu
- 2 vuotta
- Kyllä
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Makuuhuone, Ruokailutila, Toiminnallinen, Käytävä, Kotitoimisto, Työhuone, Olohuone
- Tyyli
- Toiminnallinen
- Tyyppi
- Muu
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103140494
- Nettopaino
- 0,02 kg
- Bruttopaino
- 0,06 kg
- Korkeus
- 140 mm
- Pituus
- 88 mm
- Leveys
- 45 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004297003
Tehonkulutus
- Teho
- 0,4
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 15,0 mm
- Kokonaispituus
- 41 mm
- Kokonaisleveys
- 37,3 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka III – Erityisen pieni jännite
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Seinä, Katto
Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 48 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen kautta
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla
Usein kysytyt kysymykset
Mitä Hue-seinäkytkinmoduuli voi tehdä?
Hue-seinäkytkinmoduuli voidaan konfiguroida eri toimintatiloihin tarpeidesi mukaan. Voit esimerkiksi asettaa sen käynnistämään eri valaistusasetuksia vuorokaudenajan mukaan, vaihtamaan eri suosikkiasetustesi välillä katkaisijaa painettaessa, ottamaan aina saman valaistusasetuksen käyttöön, sammuttamaan kokoonpanon jotkin tai kaikki valot tai jopa käynnistämään tai pysäyttämään automaatioita. Voit määrittää tämän Hue-sovelluksessa.
Kuinka montaa Hue-valoa voin ohjata Hue-seinäkytkinmoduulilla?
Hue-seinäkytkinmoduulilla voi ohjata kahta Huonetta, yhtä Huonetta tai jopa koko älyvalaistusjärjestelmääsi. Voit itse päättää! Jos haluat ohjata vain joitakin Huoneen valoja, suosittelemme, että luot niistä ensin Alueen, jotta voit luoda ja valita valaistusasetuksia mahdollisimman joustavasti.
Minne voin asentaa Hue-seinäkytkinmoduulin?
Hue-seinäkytkinmoduuli on suunniteltu asetettavaksi valokytkimien takana olevaan sähkörasiaan. Varmista, että nämä sijainnit ovat kokoonpanosi alueella.
Miten voin palauttaa Hue-seinäkytkinmoduulini tehdasasetukset?
Jos haluat palauttaa Hue-seinäkytkinmoduulin oletusasetukset tai jos yrität poistaa ei-toivottuja toimintoja, siirry laitteen muokkausnäyttöön ja napauta Palauta-painiketta. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile poistaa kytkin Hue-sovelluksesta ja nollaa se fyysisesti painamalla asennuspainiketta yli 10 sekunnin ajan. Lisää sitten laite uudelleen Hue-sovelluksen kautta.
Voinko käyttää Hue-seinäkytkinmoduulia automaatioiden kanssa?
Kyllä! Seinäkytkinmoduulien painikkeet voidaan määrittää käynnistämään valoja tai automaatioita. Jos valitset automaatioita, voit käynnistää ja/tai pysäyttää kaikki automaatiot, jotka voidaan aktivoida manuaalisesti sovelluksen kautta. Käynnistä esimerkiksi Luo läsnäolovaikutelma -automaatio, kun lähdet ulos.
Tarvitseekö Hue-seinäkytkinmoduulin asentamisessa kytkeä sähköjohtoja?
Kyllä. Itse Hue-seinäkytkinmoduuli toimii paristoilla. Sinun on kuitenkin irrotettava nykyiseen valokatkaisijaan yhdistetyt johdot ja kytkettävä seinäkytkinmoduuli ja valokatkaisija yhteen mukana toimitetulla johtomutterilla. Tarkista paikalliset määräykset siitä, miten tämä tehdään oikein ja turvallisesti.
Miten voin lisätä Hue-seinäkytkinmoduulin Hue-kokoonpanooni?
Voit lisätä Hue-seinäkytkinmoduulin kokoonpanoosi siirtymällä kohtaan Hue-sovellus > Asetukset > Laitteet ja napauttamalla pluspainiketta (+).
Minkä tyyppiset katkaisijat ovat yhteensopivia Hue-seinäkytkinmoduulin kanssa?
Hue-seinäkytkinmoduuli voidaan kytkeä ja määrittää ohjaamaan joko keinu- tai painokytkimiä. Keinukytkimet ovat sellaisia, joita painettaessa ne vaihtavat asentoa ja pysyvät siinä asennossa. Painokytkimet palautuvat painamisen jälkeen alkuperäiseen asentoonsa. Lisäksi Hue-seinäkytkinmoduuli tukee yhtä tai kahta painiketta kytkintä kohden. Voit määrittää tämän Hue-sovelluksen kautta, kun lisäät Hue-seinäkytkinmoduulin kokoonpanoosi.
Mitä tarvitsen Hue-seinäkytkinmoduulin asentamiseen?
Hue Bridge on pakollinen, jotta Hue-valoja voi ohjata Hue-seinäkytkinmoduulilla. Tarvitset lisäksi Hue-sovelluksen ja vähintään yhden Hue-valon (myydään erikseen). Lisäksi saatat tarvita työkaluja seinäkytkinmoduulin asentamiseen, koska se vaatii olemassa olevan seinäkytkimen uudelleenjohdotusta ja jännitteisten verkkojohtojen käsittelyä.
Voinko käyttää Hue-seinäkytkinmoduulia ulkovalojen ohjaamiseen?
Kyllä. Voit asettaa Hue-seinäkytkinmoduulin ohjaamaan Hue-ulkovaloja Hue-sovelluksen kautta. Ne on kuitenkin tarkoitettu sisäkäyttöön, joten käytä niitä vain sisätiloissa.
Voinko ohjata Hue-valojani Hue-seinäkytkinmoduulilla ilman Hue Bridgeä?
Tarvitset Hue Bridgen, jotta pystyt ohjaamaan Hue-valoja Hue-seinäkytkinmoduulilla.
Mikä on älykäs päälle/pois-toiminto?
Hue-seinäkytkinmoduulin painikkeissa on älykäs päälle/pois-toiminto valojen kytkemiseen päälle/pois. Jos toiminto on käytössä, painiketta painettaessa valot sammutetaan, jos ne olivat aikaisemmin päällä, tai siirrytään tilasta riippuen asianmukaiseen valaistusasetukseen, jos valot olivat aikaisemmin pois päältä.