Jos haluat palauttaa Hue-seinäkytkinmoduulin oletusasetukset tai jos yrität poistaa ei-toivottuja toimintoja, siirry laitteen muokkausnäyttöön ja napauta Palauta-painiketta. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile poistaa kytkin Hue-sovelluksesta ja nollaa se fyysisesti painamalla asennuspainiketta yli 10 sekunnin ajan. Lisää sitten laite uudelleen Hue-sovelluksen kautta.