Langallinen himmenninkytkin (1 kanava)
Nykyinen hinta on 59,99 €
Nykyinen hinta on 59,99 €
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Tietoja Langallinen himmenninkytkin (1 kanava)
Lisää tavalliset himmennettävät valosi Philips Hue -järjestelmään, niin voit ohjata niitä vaivattomasti ja kätevästi. Langallisella himmenninkytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla – käyttökokemus on todella yhtenäinen. Sinun ei tarvitse luopua kattokruunuista tai design-valaisimistasi. Tee jo rakastamistasi valoista älykkäitä! Voit ohjata niitä Hue-sovelluksessa, puhekomennoilla tai suoraan valokatkaisijasta. Luo automaatioita, jotka sopivat päivittäisiin rutiineihisi, ja lisää valot osaksi valaistusasetuksia. Pienikokoinen moduuli asennetaan valokatkaisijan taakse ja kytketään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvita. Jos olet korvaamassa himmennintä, tämän tuotteen käyttöön tarvitaan painokytkintä. Hue-järjestelmä perustuu luotettavaan Zigbee-verkkoon. Kun liität valosi Hue-ekosysteemiin, voit ohjata niitä, vaikka Wi-Fi olisi poissa käytöstä.
- Tekee tavallisista valoista älykkäitä
- Ohjaa älyvaloja ja muita valoja
- Määritä automaatiot ja valaistusasetukset
- Toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä
- Hue Bridgellä saat käyttöösi lisää ominaisuuksia
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103111876
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- Synteettinen
Kestävyys
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- 20 % < H << 70 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila
- -5 °C...45 °C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Sisältää Hue-kytkimen
- Kyllä
- Keskipiste
- Kyllä
Takuu
- 2 vuotta
- Kyllä
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Makuuhuone, Ruokailutila, Toiminnallinen, Käytävä, Kotitoimisto, Työhuone, Olohuone
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103111876
- Nettopaino
- 0,02 kg
- Bruttopaino
- 0,06 kg
- Korkeus
- 140 mm
- Pituus
- 88 mm
- Leveys
- 45 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004296901
Pakkauksen tiedot
- EAN
- 8721103111876
Tehonkulutus
- Teho
- 0,4
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 16,8 mm
- Kokonaispituus
- 41 mm
- Kokonaisleveys
- 37,3 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Verkkovirta
- 220–240 V
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka III – Erityisen pieni jännite
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Seinä, Katto
Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Kytkin
- Määritettävät painikkeet
- 1
- Käyttöikä
- 25,000 clicks
- Kiinnitysvaihtoehdot
- seinä
- Tuettu johdotus
- Nollajohdin, Ei nollajohdinta
- Lähtökanava
- 1 kanava
- Tuettu kytkintyyppi
- Painike, Keinukytkin
- Lampun kuorma
- 5–200 W:n LED – takareuna (sisältää himmennettävät LED-liitäntälaitteet), 5–20 W:n LED – etureuna, 20–150 W halogeeni, hehkulamppu – takareuna, 20–150 W halogeeni, hehkulamppu – etureuna
- Himmentimen kuorma
- Etureuna, Takareuna
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 48 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla