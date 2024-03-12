Independentemente do tipo de kit inicial Philips Hue que tenha, a configuração é simples. Reúna as lâmpadas, a Hue Bridge e quaisquer acessórios de luz inteligente incluídos para começar o seu caminho rumo à iluminação inteligente.
Guia de configuração
Como configurar um kit inicial
Antes de iniciar a configuração
- Ligue a Hue Bridge a uma tomada.
- Ligue a Hue Bridge ao router de Wi-Fi utilizando o cabo Ethernet incluído.
3. Aguarde até que as duas primeiras luzes se acendam.
4. Coloque as suas lâmpadas em candeeiros ou equipamentos e certifique-se de que estão ligadas à rede de alimentação.
Configurar um kit inicial
- Transfira a Hue app a partir da App Store ou da Google Play Store.
- Abra a Hue app. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à mesma rede Wi-Fi que a Hue Bridge.
- Siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar a Hue Bridge à aplicação.
- Quando a Hue Bridge for ligada com êxito, a Hue app irá pesquisar por luzes. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
- Se o seu kit inicial foi fornecido com acessórios, pode adicioná-los facilmente ao mesmo tempo:
Saiba como configurar um Hue Dimmer switch
Precisa de ajuda?
Se precisar de ajuda adicional para configurar o kit inicial, consulte as nossas Perguntas frequentes ou contacte a Assistência Philips Hue.
*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.