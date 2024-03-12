Assistência

Guia de configuração

Como configurar um kit inicial

Independentemente do tipo de kit inicial Philips Hue que tenha, a configuração é simples. Reúna as lâmpadas, a Hue Bridge e quaisquer acessórios de luz inteligente incluídos para começar o seu caminho rumo à iluminação inteligente.

Antes de iniciar a configuração

  1. Ligue a Hue Bridge a uma tomada.
  2. Ligue a Hue Bridge ao router de Wi-Fi utilizando o cabo Ethernet incluído.
Ligar uma Hue Bridge

3. Aguarde até que as duas primeiras luzes se acendam.

4. Coloque as suas lâmpadas em candeeiros ou equipamentos e certifique-se de que estão ligadas à rede de alimentação.

Configurar um kit inicial

  1. Transfira a Hue app a partir da App Store ou da Google Play Store.
  2. Abra a Hue app. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à mesma rede Wi-Fi que a Hue Bridge.
  3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar a Hue Bridge à aplicação.
  4. Quando a Hue Bridge for ligada com êxito, a Hue app irá pesquisar por luzes. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
  5. Se o seu kit inicial foi fornecido com acessórios, pode adicioná-los facilmente ao mesmo tempo:

Saiba como configurar um Hue Dimmer switch

Saiba como configurar um Hue Smart button

Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda adicional para configurar o kit inicial, consulte as nossas Perguntas frequentes ou contacte a Assistência Philips Hue. 

