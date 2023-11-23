Aveți instrumentele necesare: camere Secure, senzori de mișcare și de contact și lumini inteligente. Acum, faceți cunoștință cu creierul: Centrul de securitate din aplicația Philips Hue – și faceți ca securitatea locuinței dvs. să fie mai luminoasă ca niciodată.
- Monitorizați-vă casa în timp real
- Siguranță la domiciliu la vârful degetelor
- Primiți alerte instantanee
Aflați ce puteți face
Alarme luminoase
Declanșați alarma (dar cu ajutorul luminilor).¹
Armarea și dezarmarea
Păstrați controlul (chiar și atunci când nu sunteți acasă).
Simulați prezența
Creați impresia că cineva este acasă (chiar și atunci când nu sunteți).¹
Cronologie
Rămâneți la curent (de oriunde, în orice moment).
Alerte în timp real
Aflați ce se întâmplă (în timp ce se întâmplă).
Luați măsuri imediat
Vedeți ceva suspect? Luați măsuri (chiar din aplicația Hue).
Permisiuni pentru membrii gospodăriei
Alegeți exact cine are acces (și cine nu).
Obțineți și mai multe caracteristici cu un plan
Alegeți un plan de bază sau Plus pentru a avea acces la funcții avansate, cum ar fi istoricul video, zone de activitate și zone de pachete, precum și alerte mai inteligente care vă notifică în cazul în care camera dvs. detectează o persoană, un animal sau un vehicul.
Aveți controlul
Aplicația Hue vă permite să preluați controlul asupra fiecărui element al sistemului dvs. de securitate inteligent de oriunde aveți o conexiune la internet. Cu o simplă atingere, puteți să armați sau să dezarmați sistemul, să acordați permisiuni membrilor gospodăriei dvs. sau doar să verificați dacă ați lăsat ușa din spate deschisă.
Obțineți totul cu Philips Hue Bridge
Bridge oferă o suită completă de funcții inteligente pentru configurația Secure - alarme luminoase, automatizări și multe altele - precum și posibilitatea de a extinde configurația de securitate pentru locuinţă (sau de iluminat inteligent!).
¹Consolă Philips Hue Bridge necesară.
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.