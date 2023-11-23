Asistență
Securitate inteligentă în aplicația Hue

Aveți instrumentele necesare: camere Secure, senzori de mișcare și de contact și lumini inteligente. Acum, faceți cunoștință cu creierul: Centrul de securitate din aplicația Philips Hue – și faceți ca securitatea locuinței dvs. să fie mai luminoasă ca niciodată.

Aflați ce puteți face

Alarme luminoase
Declanșați alarma (dar cu ajutorul luminilor).¹

Armarea și dezarmarea
Păstrați controlul (chiar și atunci când nu sunteți acasă).

Simulați prezența
Creați impresia că cineva este acasă (chiar și atunci când nu sunteți).¹

Cronologie
Rămâneți la curent (de oriunde, în orice moment).

Alerte în timp real
Aflați ce se întâmplă (în timp ce se întâmplă).

Luați măsuri imediat
Vedeți ceva suspect? Luați măsuri (chiar din aplicația Hue).

Permisiuni pentru membrii gospodăriei
Alegeți exact cine are acces (și cine nu).

Livrator care predă un pachet

Obțineți și mai multe caracteristici cu un plan

Alegeți un plan de bază sau Plus pentru a avea acces la funcții avansate, cum ar fi istoricul video, zone de activitate și zone de pachete, precum și alerte mai inteligente care vă notifică în cazul în care camera dvs. detectează o persoană, un animal sau un vehicul.

Explorați planuri sigure
Bărbat și femeie care își verifică câinele folosind vizualizarea live pe telefonul mobil

Aveți controlul

Aplicația Hue vă permite să preluați controlul asupra fiecărui element al sistemului dvs. de securitate inteligent de oriunde aveți o conexiune la internet. Cu o simplă atingere, puteți să armați sau să dezarmați sistemul, să acordați permisiuni membrilor gospodăriei dvs. sau doar să verificați dacă ați lăsat ușa din spate deschisă.

Explorați aplicația Hue
Philips Hue Bridge pe fundal alb

Obțineți totul cu Philips Hue Bridge

Bridge oferă o suită completă de funcții inteligente pentru configurația Secure - alarme luminoase, automatizări și multe altele - precum și posibilitatea de a extinde configurația de securitate pentru locuinţă (sau de iluminat inteligent!).

Cumpărați Bridge

Întrebări și răspunsuri

